Le gouvernement de Philippe Couillard a présenté mardi sa Politique de mobilité durable, qui prévoit l’injection de 2,9G$ de nouvelles sommes d’ici 2023 pour améliorer les déplacements.

Le plan d’action comprend dix cibles à atteindre d’ici 2030. Il s’agit notamment de réduire de 20% le temps de déplacement vers le travail et de diminuer de 25% le nombre d’accidents graves.

Par contre, aucune mesure ne vise à décourager l’utilisation de l’auto, la première étape du plan d’action visant plutôt à mobiliser la population et non pas la diviser.

«La mobilité durable, ce sont des déplacements facilités, plus économiques, plus rapides, par des moyens intégrés dans les milieux et dans l’environnement», a déclaré par communiqué de presse le ministre des Transports, André Fortin.

Plus de détails suivront.