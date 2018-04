MONTRÉAL — La seconde édition du Salon du véhicule électrique de Montréal s’ouvre ce vendredi à 13h00, à la Place Bonaventure; elle tiendra l’affiche jusqu’à dimanche à 17h00.

Plus de 70 exposants et des conférenciers et spécialistes de l’électrification des transports se réuniront pour répondre aux questions des visiteurs et leur faire connaître les avancées technologiques en la matière.

Entre autres, Jesse Caron, un expert automobile, offrira quatre conférences sur les véhicules électriques, alors que des formateurs de CAA-Québec en écoconduite sur simulateur seront présents au kiosque de l’organisation. Des essais routiers seront offerts.

Les visiteurs ne verront pas que des automobiles électriques. Ils auront aussi l’occasion d’examiner de nombreux autres types de véhicules électriques tels des autobus, des motocyclettes et des scooters, des cyclomoteurs, des bicyclettes, des bateaux, des triporteurs, des fauteuils roulants, des trottinettes et même des planches à roulettes.

Selon le CAA-Québec, plus de 24 000 voitures alimentées à l’électricité roulent actuellement sur les routes du Québec, soit 10 000 de plus qu’il y a un an, une progression de près de 70 pour cent.

Selon les organisateurs, le Salon du véhicule électrique de Montréal a accueilli précisément 18 721 visiteurs à sa première édition, l’année dernière.