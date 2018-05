MONTRÉAL — Le prix au détail de l’essence est vendu mercredi à Montréal et à Laval au niveau le plus élevé des dernières années au Québec: près de 1,52 $ le litre d’ordinaire.

Tard mardi soir, des postes d’essence de l’île de Montréal affichaient un prix inférieur de plus ou moins 0,16 $ selon ce qu’a rapporté le site web http://www.essencequebec.com.

Comme d’habitude, aucune des autres régions du Québec n’avait encore emboîté le pas vers 5h30 mercredi. Le prix moyen de l’essence ordinaire était évalué pour l’ensemble du Québec était néanmoins élevé, à près de 1,44 $.

Le prix du baril de pétrole brut a baissé mercredi matin de 0,27 $ US à la bourse NYMEX, à New York, à 72,20 $ US.

À l’été de 2008, lorsque le prix du litre d’essence ordinaire s’élevait à environ 1,50 $ au Québec, le prix du baril de pétrole brut était de près de 150 $ US, plus du double du prix actuel.