La comédienne Johanne Fontaine a causé l’émoi lundi soir sur les réseaux sociaux, en affirmant qu’il ne lui restait maintenant que quelques mois à vivre. Un cancer du côlon, contre lequel celle qui est également conférencière se bat depuis près de huit ans, semble effectivement avoir gagné en importance.

«Si vous voulez avoir des vraies nouvelles, ça ne va pas très bien, a confié la principale intéressée dans une vidéo qui fait le tour du web depuis sa publication, en soirée lundi. Depuis lundi dernier, je n’ai plus de jambes, je n’ai plus d’énergie […] Malheureusement, le cancer a décidé que je lui appartenais.»

Plus loin dans son message, la motivatrice tempère toutefois ses propos et déclare que de «mourir, ça peut être long». «Apprenons à nous aimer avant qu’il ne soit trop tard», a-t-elle ajouté. Ceux et celles à qui ça fera du bien, ça me fera plaisir de vous donner du pep tant que j’en aurai.»

Après avoir déjoué plusieurs pronostics depuis 2010, la comédienne doit aujourd’hui se rendre à l’évidence: son avenir est plus incertain. «Ça s’appelle être en fin de vie, a-t-elle expliqué, en retenant ses larmes avec difficulté. Moi, je tente d’être la plus sereine là-dedans.»

«Un mois, deux mois, trois mois, un an, je ne sais pas, je ne sais pas, mais je pense qu’il ne m’en reste pas beaucoup», a-t-elle ensuite tranché.

Porter l’espoir malgré la tristesse

Malgré la nouvelle, Johanne Fontaine affirme qu’elle souhaite demeurer une source de joie, de courage et de bonheur pour sa communauté. «On va être ensemble pour traverser cette épreuve», a-t-elle dit, le sourire aux lèvres, vers la fin de sa vidéo.

La comédienne demeure optimiste. «Vendredi dernier, j’étais tellement confuse, mais là ce soir, ça va mieux», a-t-elle aussi laissé entendre. Mme Fontaine a d’ailleurs accepté un mandat de conférencière les 1eret 2 septembre prochains, signe de sa volonté à continuer malgré la maladie.

«Ce qui est important, c’est d’apprendre à s’aimer. Comment avez-vous envie que votre vie soit colorée ?», a-t-elle enfin demandé à ses fans, avant de leur promettre d’autres nouvelles prochainement sur son état de santé. «Merci d’être là. Vos bons mots. Vos pensées. Votre soutien. Votre présence. Merci chères complices», a-t-elle dit au public en terminant, l’invitant à cultiver sa sérénité et à choisir ses couleurs dans la vie.