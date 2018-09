Vidéotron a annoncé jeudi son intention de poursuivre Bell Canada en cour pour la somme de 78,5 M$. La filiale de Québecor estime que son éternel rival a carrément enfreint la Loi sur la protection du consommateur en manipulant ses nouveaux clients lors de son processus de recrutement.

La poursuite, qui a été rendue publique plus tôt cette semaine, allègue que la direction de Bell Canada exploitent toujours, à ce jour, un flou juridique dans la loi lui permettant de ne pas fournir un contrat écrit à ses nouveaux clients. L’exercice n’est possible que si le pacte entre les deux parties prenantes est signé à distance.

Selon les demandeurs, les vendeurs «itinérants» (au sens de la Loi sur la protection du consommateur) de Bell Canada adoptent une stratégie précise pour y parvenir: ils appellent un collègue qui rédige le contrat à distance, ce qui permet à l’entreprise d’envoyer un contrat écrit très rapidement au client récemment recruté.

Aux dires de Vidéotron, la stratégie mensongère de Bell lui cause un désavantage certain, haussant de manière radicale les chances de son rival de signer plus d’ententes avec des clients plus ou moins certains de leurs choix.

La déclaration de la filiale de Québécor, qui fait 11 pages, a été déposée en Cour supérieure. On y lit notamment que les représentants de Bell n’ont pas en leur possession les permis requis par la loi.

«Il est évident que Bell s’engage dans la sollicitation et la vente itinérante», lit-on notamment dans la requête.

De son côté, Bell Canada n’a pas souhaité émettre de commentaires sur le dossier, jeudi, justifiant son silence par le fait que l’affaire est devant les tribunaux pour le moment.

L’histoire entre les deux entreprises n’en est pas à son premier incident judiciaire. Au tournant des années 2010, Vidéotron avait aussi poursuivi Bell pour sa négligence dans le dossier du piratage des signaux satellites de Bell Express Vu, considérant des perdes de clientèles considérables pour l’entreprise. La décision de la Cour, rendue publique cinq ans plus tard, avait finalement penché en la faveur de Vidéotron, obligeant Bell à débourser plus de 140 M$ en dommages et intérêts.