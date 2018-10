Élue majoritaire avec 74 sièges à l’Assemblée nationale lundi soir, la Coalition avenir Québec (CAQ) de François Legault doit maintenant se tourner vers l’avenir. De nombreux défis l’attendent, à court, moyen et long terme. Le chercheur principal du Groupe de recherche en communication politique (GRCP), Thierry Giasson, fait le point avec Métro sur les enjeux prioritaires du nouveau gouvernement.

Un conseil à former

D’ici les prochaines semaines, l’ancien patron d’Air Transat fera face à son premier gros défi: «Celui de former un conseil des ministres sans pour autant se mettre personne à dos», tranche le professeur de l’Université Laval.

«Quand on a autant de choix à sa disposition et plusieurs candidats-vedettes élus, c’est clair qu’il y a des arbitrages qui vont devoir être faits. Il va y avoir des déçus, et il va falloir gérer cette déception à l’interne, pour s’assurer que ça ne devienne pas la nouvelle.» – Thierry Giasson