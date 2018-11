La fermeture de ces succursales confirme les inquiétudes que QS avait soulevé lors de l’acquisition par Lowe’s. Ces fermetures plongent d’ailleurs dans l’incertitude les employés et les fournisseurs de la province. La députée de Mercier, Ruba Ghazal, a rappelé qu’au moment de la vente de Rona en 2016, la Coalition avenir Québec (CAQ) s’y était fermement opposée et avait aussi suggéré une commission parlementaire sur la question.

La députée s’est demandée, dans une missive publiée lundi, si la CAQ souhaite toujours tenir une commission parlementaire. «Avec le changement de gouvernement, il y a une occasion à ne pas rater pour préciser le rôle d’Investissement Québec et de la Caisse de dépôt. Le premier ministre Legault peut prouver qu’il est réellement différent du Parti libéral et expliquer son plan pour protéger les travailleurs et fournisseurs locaux», a expliqué Mme Ghazal, responsable de Québec solidaire en matière de transition économique et écologique.

Le député de Rosemont, Vincent Marissal a profité de l’occasion pour questionner le président du Conseil du trésor, Christian Dubé, qui était vice-président de la Caisse de dépôt et placement du Québec au moment de la vente de Rona à Lowe’s.

M. Legault a déploré la vente de Rona à des intérêts étrangers alors que son président du Conseil du trésor, Christian Dubé, a défendu encore récemment cette transaction. Qui dit vrai au gouvernement? Qui se lèvera pour nos emplois, ici, au Québec?https://t.co/KtcOfqgBUx#Polqc — vincent marissal (@vmarissal) November 5, 2018

«M. Legault a déploré la vente de Rona à des intérêts étrangers alors que son président du Conseil du trésor, Christian Dubé, a défendu encore récemment cette transaction. Qui dit vrai au gouvernement et qui se lèvera pour défendre nos entreprises, leurs fournisseurs et nos emplois, ici, au Québec? La preuve est faite une fois de plus qu’on ne peut laisser les États-Unis en charge de la santé économique du Québec», a ajouté le responsable solidaire en matière de justice fiscale et de services publics.

Le rachat de Rona à Lowe’s a été possible par la vente précédente des actions d’IQ qui, avec la CDPQ, détenait préalablement une minorité de blocage pour empêcher une prise de contrôle étrangère. Le gouvernement Couillard avait toutefois autorisé en catimini la vente des actions d’IQ, laissant la possibilité au rachat par Lowe’s.