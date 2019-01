PÉKIN, Chine — Pékin a tourné ses revendications vers Washington, mardi, dans l’affaire Huawei, en souhaitant que les États-Unis abandonnent leur demande d’extradition visant la directrice financière de Huawei, arrêtée au Canada le mois dernier.

La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, a déclaré à Pékin que la cause de Meng Wanzhou sortait de l’ordinaire, et que le traité d’extradition entre le Canada et les États-Unis violait «la sécurité et les droits et intérêts légitimes des citoyens chinois».

Mme Hua a précisé que Pékin souhaite que les États-Unis retirent le mandat d’arrêt qui vise la dirigeante de Huawei Technologies et qu’ils «ne fassent pas de demande d’extradition officielle au Canada».

En vertu de la loi canadienne sur l’extradition, les États-Unis disposent de 60 jours, à compter de la date de l’arrestation de Mme Meng, pour déposer une demande officielle d’extradition. Un porte-parole du ministère canadien de la Justice déclarait vendredi dernier que Washington n’avait toujours pas déposé les documents nécessaires. Or, les Américains ont jusqu’au 30 janvier pour se manifester, sans quoi des avocats pourraient réclamer la libération de la femme d’affaires.

La nouvelle requête de Pékin intervient alors que 140 experts internationaux de la Chine — y compris cinq anciens ambassadeurs canadiens — ont exhorté le président Xi Jinping à libérer les deux Canadiens détenus en Chine depuis l’arrestation de Mme Meng. Ces ex-diplomates et ces universitaires qualifient l’ex-diplomate Michael Kovrig et l’entrepreneur Michael Spavor de «bâtisseurs de ponts» entre la Chine et le reste du monde, et soutiennent que leur détention rend plus périlleux les voyages en Chine.

«Les détentions de MM. Kovrig et de Spavor envoient le message que ce type de travail constructif est importun et même risqué en Chine», indique la lettre. «Cela conduira à moins de dialogue et à une plus grande méfiance, et à saper les efforts déployés pour gérer les différends et trouver un terrain d’entente. La Chine et le reste du monde en pâtiront.»

La Chine détient les deux Canadiens depuis le 10 décembre, dans une tentative apparente de faire pression sur Ottawa pour qu’il libère Mme Meng, arrêtée le 1er décembre par les autorités canadiennes à l’aéroport de Vancouver, à la demande des autorités américaines qui veulent la poursuivre pour fraude aux États-Unis.

Les réseaux 5G

L’arrestation de Mme Meng a provoqué la colère de la Chine, qui a également condamné en appel, la semaine dernière, le Canadien Robert Lloyd Schellenberg à la peine de mort pour trafic de drogue, alors qu’il avait été condamné en première instance à une peine de 15 ans de prison.

Mme Meng est la directrice financière de Huawei et la fille de son fondateur, Ren Zhengfei. Huawei entretient des liens étroits avec l’armée chinoise et est considérée comme l’une des entreprises internationales les plus prospères du pays. Elle mène ses activités dans le secteur de la haute technologie, où la Chine espère établir sa domination.

Mme Meng vit en résidence surveillée à Vancouver, en attendant que la demande d’extradition soit entendue. MM. Kovrig et Spavor sont actuellement détenus dans des prisons chinoises et n’ont toujours pas été autorisés à consulter un avocat, selon les quelques personnes qui ont pu leur parler.

Ces détentions et la détérioration des relations diplomatiques entre Ottawa et Pékin ont quelque peu miné les efforts de Huawei pour participer à la construction des réseaux sans fil de la prochaine génération au Canada, le «5G».

L’ambassadeur de Chine au Canada a prévenu la semaine dernière de «répercussions» si le gouvernement fédéral interdisait à Huawei de participer à ce vaste déploiement. Le ministre fédéral de la Sécurité publique, Ralph Goodale, a rappelé lundi qu’il existait d’autres fournisseurs que Huawei capables de mettre en place les réseaux 5G au Canada.

La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a tenté lundi de minimiser les propos de l’ambassadeur. «D’après ce que j’ai compris, il ne voulait pas dire que la Chine avait l’intention de s’immiscer dans la décision du gouvernement canadien», a déclaré Mme Hua lors d’un point de presse à Pékin, selon la transcription publiée sur le site du ministère. «Nous savons tous que Huawei est un leader dans la technologie 5G, alors des pertes seraient inévitables si Huawei n’était pas choisi comme partenaire.»