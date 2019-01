TERREBONNE, Qc — Les cinq membres d’une famille de Terrebonne, dans Lanaudière, ont été transportés à l’hôpital en début de nuit, mercredi, après avoir été intoxiqués dans leur maison unifamiliale par du monoxyde de carbone.

Au lever du jour, le Service de police de Terrebonne a confirmé que les deux adultes et les trois enfants étaient désormais hors de danger.

Vers 1h30, la mère de la famille a alerté les autorités après avoir constaté que son fils âgé de sept ans était inanimé dans sa chambre.

À leur arrivée, les premiers répondants ont constaté que dans le garage situé sous la chambre du garçon, le moteur d’une automobile était en marche, ce qui était une source évidente de monoxyde de carbone. Ils ont donc procédé à la ventilation de la maison et organisé le transport des cinq personnes à l’hôpital.

La police a déjà conclu que l’événement a été accidentel et qu’aucun élément criminel n’était en cause.

Le monoxyde de carbone se dégage lorsque des appareils et des véhicules brûlent un combustible. Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec signale que chaque année, le monoxyde de carbone est responsable de plusieurs intoxications au Québec.

Il s’agit d’un gaz toxique qui ne se voit pas et ne se sent pas. Le respirer peut être très dangereux pour la santé et entraîner la mort.