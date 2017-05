Vincent Warren est salué deux fois plutôt qu’une pour sa contribution au monde de la culture.

Le danseur, conservateur et historien montréalais a été décoré lundi du titre de compagnon des arts et des lettres du Québec dans le cadre d’une cérémonie qui s’est déroulée au Centre Phi. Cette distinction est accordée par le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) aux personnalités qui se distinguent par leur apport exceptionnel à la vitalité et au rayonnement de la culture québécoise.

Notons aussi que M. Warren, qui a été danseur étoile pour les Grands Ballets canadiens de Montréal, sera de nouveau honoré sous peu, cette fois-ci au Festival Danse Encore, à Trois-Rivières.

Pour l’occasion, deux soirées spéciales seront organisées en présence de M. Warren, soit les 9 et 10 juin à la salle J.-A.-Thompson.

18 Dix-huit personnalités ont obtenu cette année le titre de compagnon des arts et des lettres du Québec. En font notamment partie l’humoriste Yvon Deschamps, la femme de théâtre Denise Filiatrault, l’actrice Kim Yaroshevskaya, le maestro Kent Nagano, le bédéiste Michel Rabagliati (connu pour la série des Paul), le pianiste Charles Richard-Hamelin, la mécène des arts numériques et visuels Phoebe Greenberg ainsi que Win Butler et Régine Chassagne, membres du groupe Arcade Fire.

Au cours de ces soirées, les premiers danseurs de l’Alberta Ballet présenteront une pièce originale créée en l’honneur de Vincent Warren et chorégraphiée par le directeur artistique de la compagnie, Jean Grand-Maître.

Le dimanche 11 juin à 15 h 30, à la salle Anaïs-Allard-Rousseau de la Maison de la culture, les festivaliers pourront également visionner gratuitement le documentaire réalisé par Marie Brodeur sur la vie de Vincent Warren, Un homme de danse. Ce film avait remporté le prix de la meilleure œuvre canadienne au Festival international du film sur l’art en 2016. Métro