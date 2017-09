Documentaire. Difficile de trouver un documentaire qui vient plus des tripes et du cœur que Resurrecting Hassan (La résurrection d’Hassan) de Carlo Guillermo Proto.

Les habitués du métro ont certainement croisé Denis Harting, son épouse Peggy et leur fille Lauviah, une famille de non-voyants qui pousse la chansonnette pour égayer les passants. Fragilisés par le décès soudain de leur fils Hassan, ils tentent de recoller les morceaux, se joignant même à un groupe spirituel afin de le faire revenir.

Carlo Guillermo Proto connaît ce clan depuis plus d’une décennie et il était la personne tout indiquée pour dévoiler dignement leur quotidien. Encore porté par le flux de son précédent documentaire, El Huaso, qui traitait de sa propre famille et des idées suicidaires de son père, ce nouvel essai s’avérait presque une suite logique.

«C’était pourtant bien plus intense, confie le volubile cinéaste, rencontré dans un café montréalais. Je me devais d’être empathique et sincère envers eux, mais ils en dégagent de l’air!»

Cela explique donc sa mise en scène pleine d’énergie, tant sur le plan visuel que sur le plan sonore. Les sujets peuvent exploser à chaque instant, ce qui donne des moments troublants, presque traumatisants, où la caméra capte inlassablement leurs engueulades. Un malaise finit d’ailleurs par s’installer.

«C’est une famille de combattants. Quiconque aurait vécu ce qu’ils ont vécu serait accro à la drogue ou à l’alcool, au cimetière ou en psychiatrie. Ça ne s’est pas produit parce qu’ils continuent à se démener malgré tout ce qui leur arrive.» – Carlo Guillermo Proto, réalisateur de Resurrecting Hassan

«Je l’avais moi-même à la puissance mille, se rappelle le réalisateur. Est-ce que je vais trop loin? Est-ce que je dois arrêter de tourner? Je crois que la famille m’en aurait voulu si je n’avais pas filmé, parce qu’on voulait tous un portrait honnête.»

Ce portrait sensible mélange joie et tristesse, parfois en même temps. Un amalgame de gravité et de légèreté, de résilience et de compassion, où le monde est vu différemment et où se mêlent une quantité incroyable de thèmes.

«C’est ce que je chéris le plus en tant que créateur: pouvoir assembler toutes ces couches, lance en souriant Carlo Guillermo Proto. Sinon je me tannerais rapidement. La vie ne se limite pas à une chose. Ici, il y a le processus de deuil, la foi, la spiritualité, l’histoire d’amour… C’est important de bien balancer ça pour rendre justice à la complexité des êtres.»

La vie telle qu’elle est

Il ne faut pas se surprendre de ressortir déstabilisé de Ressurecting Hassan, un documentaire unique en son genre qui alterne les moments de bonheurs et de douleurs au sein d’une famille éprouvée par l’existence.

«On montre ce qui arrive et rien d’autre, lance le charismatique Denis Harting en entrevue. C’est qui je suis, comment j’aspire à devenir une meilleure personne. Les échanges peuvent paraître intenses, mais ça peut servir à des gens qui ont des problèmes de gestion de la colère.»

En salle des aujourd’hui