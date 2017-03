BIXI propose de nouvelles offres aux Montréalais

Les Montréalais verront les vélos BIXI revenir dans la ville à compter du 15 avril prochain, mais pourront profiter de nombreux avantages et de nouvelles offres tarifaires dès la semaine prochaine.

Afin de répondre «aux besoins d’un maximum de citoyens aux styles de vie variés», le comité exécutif de la Ville de Montréal a approuvé les nouveautés de l’offre 2017 de BIXI MONTRÉAL.

Du 21 mars au 2 avril, un abonnement d’un an sera offert au tarif de 75$. Le prix régulier étant normalement de 89$. Cette offre spéciale est applicable à tout nouvel abonnement ou à un renouvellement.

Aussi, dans le but d’encourager les entreprises à faire valoir les bienfaits du transport actif à leurs employés, un rabais de 20 % sur l’abonnement annuel sera accordé aux groupes de 20 personnes ou plus, du 15 mars au 1er juin 2017.

L’offre est aussi valide pour tout regroupement d’amis, de loisirs ainsi que pour les clubs sociaux et les associations.

De plus, l’abonnement demi-saison sera remplacé cette année par un nouvel abonnement 90 jours, toujours au tarif de 55$. Il pourra être acheté à n’importe quel moment durant la saison.

Une tarification avantageuse présentement en développement sera également applicable à l’achat d’un bloc de 10 allers simples.

Partenariats avec Téo Taxi et car2go

En plus de renouveler l’entente avec la Société de transport de Montréal (STM), l’Agence métropolitaine de transport (AMT), Communauto et Vélo Québec, de nouveaux partenariats entre BIXI, car2go et Téo Taxi seront mis en place. Les membres de ces services de transport pourront obtenir des réductions.

«Après avoir enregistré une augmentation de près de 200 % de sa clientèle occasionnelle en 2016 par rapport à 2014, BIXI est fier d’introduire de nouvelles offres qui répondront aux besoins d’une clientèle encore plus vaste, a indiqué Marie Elaine Farley, présidente de BIXI-Montréal. Nous sommes heureux de promouvoir le transport actif et le transport en commun avec nos partenaires et notre association récente avec Téo Taxi et car2go témoigne de notre engagement en ce sens».

BIXI MONTRÉAL est un organisme à but non lucratif créé par la Ville de Montréal pour gérer le système de vélo-partage à Montréal. En 2017, le réseau comprendra 6 200 vélos et 540 stations sur le territoire montréalais, ainsi qu’à Longueuil et Westmount.