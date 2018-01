SOS Itinérance ferme sa halte-chaleur

En plein hiver, SOS Itinérance a dû fermer mardi sa halte-chaleur, faute de fonds suffisants.

L’organisme, situé dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, a reçu des dons de 6000$ il y a une dizaine de jours pour pouvoir ouvrir sa halte-chaleur cet hiver. Or, cet argent a rapidement dû être affecté à d’autres ressources. «Notre camion est passé au feu vendredi dernier, j’ai payé 2800$ de réparations», explique le président-fondateur, Alexandre Paradis.

Celui-ci réclame depuis longtemps un soutien financier de la part de la Ville de Montréal pour son service, celle-ci exige notamment des assurances pour être reconnu. «Mais si je n’ai pas de soutien de la Ville, je n’ai pas les moyens de payer les assurances», déplore M. Paradis. Il espère que le fait d’avoir fermé «mettra de la pression» sur la Ville et espère pouvoir rouvrir rapidement si une autre vague de froid s’amène. «Nos autres services continuent», ajoute-t-il.

Alexandre Paradis précise ne pas avoir reçu de refus de la part de la nouvelle administration. Toutefois, les choses traînent. «Au lendemain des élections, on a fait une sortie pour avoir une rencontre avec l’équipe de Valérie Plante avant le 1er décembre et on n’a jamais eu de réponse», relate-t-il.

L’organisme a d’ailleurs interpelé la mairesse à cet effet mercredi soir, à la vigie en l’honneur du père Emmett Johns. Celle-ci a déclaré qu’elle voulait «trouver une solution», mais n’est pas entrée dans les détails. «Peu importe avec quel organisme, il faut qu’il y ait une halte-chaleur dans Hochelaga», juge M. Paradis. Il raconte avoir visité la halte du centre-ville mercredi soir et y avoir vu 128 personnes, alors que la capacité est de 60.