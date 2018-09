Des navettes électriques autonomes à l’essai au Parc olympique

Afin de faciliter les transports sur son territoire, le Parc olympique met sur pied un projet pilote de navettes électriques autonomes (NÉA), gratuitement accessibles pour les visiteurs.

Jusqu’au 26 octobre, deux NÉA «nouvelle génération» parcourront le Parc olympique et seront accessibles gratuitement aux visiteurs.

Ce projet pilote se fait en collaboration avec la Ville de Montréal, Espace pour la vie et l’opérateur Transdev.

Les navettes sillonnent le territoire du Parc olympique sur une distance de près de 700 mètres. Le projet a été mis en place dans le but de faciliter les allées et les venues des visiteurs.

«Le Parc olympique a entrepris depuis quelques années une série d’initiatives visant à réduire les gaz à effets de serre et à encourager la mobilité durable. Les navettes autonomes s’ajoutent donc à cette volonté de faciliter les déplacements écologiques et modernes sur tout le site, tout en étant à la fois agréables et efficaces», explique Michel Labrecque, président-directeur général du Parc olympique.

Le trajet débute à l’entrée du Stade, pour aller ensuite aux nouveaux bureaux du Mouvement Desjardins, puis au Planétarium Rio Tinto Alcan, au Centre sportif ainsi qu’à la Tour de Montréal pour terminer au métro Viau.

Même s’il s’agit pour l’instant d’un projet pilote, le Parc olympique souhaite éventuellement se doter d’une flotte de véhicules autonomes qui pourraient relier les différents points d’intérêt du site.

Deuxième essai

Il s’agit d’un deuxième essai pour le Parc olympique. En effet, une première tentative avait eu lieu préalablement en juin 2017.

L’an dernier, plus de 800 visiteurs ont essayé ce mode de transport. Il s’agissait d’une première au Canada pour une navette électrique autonome circulant en espace mixte.

Les navettes sont en service du lundi au vendredi entre 6h et 10h, puis entre 15h et 18h.

Elles sont accessibles gratuitement pour les visiteurs du Parc olympique et d’Espace pour la vie.