Île-des-Sœurs: mobiliser les familles

Chaque samedi matin depuis janvier, des dizaines de familles viennent bouger et s’amuser à La Station dans le cadre des nouveaux cours de Zumba parents-enfants. Un projet qui s’inscrit dans un désir plus large, celui de changer l’image du centre intergénérationnel et d’aller rejoindre davantage les familles de L’Île-des-Sœurs.

«On veut prouver que La Station, ce n’est pas juste un endroit où il y a des aînés qui font du sport. Notre but c’est de changer les mentalités, de montrer aux familles que le centre leur appartient aussi», explique le coordonnateur, Antoine Bélanger.

La Zumba est la première activité hebdomadaire destinée aux tout-petits. «On n’est pas un centre culturel qui part un cours et qui attend de voir s’il y aura assez d’inscriptions. Par contre, les membres peuvent se mobiliser, proposer eux-mêmes des projets», note M. Bélanger.

Il y a quelques années, par exemple, des adolescents amateurs de plein air ont approché le coordonnateur pour organiser une sortie. «On est partis trois jours en canot-camping. Ils avaient fait des campagnes de financement, fait des recherches sur le matériel dont ils avaient besoin. On les a aidés, mais le projet est parti d’eux», stipule le coordonnateur.

Participation

En plus de cibler une nouvelle clientèle, les cours de Zumba permettent une plus grande participation. «C’est rare de trouver des activités qui conviennent à nos deux enfants en même temps. On a fait du tennis, de la gymnastique, mais ce n’était pas toujours facile de les faire monter dans l’auto le samedi matin. Comme on est avec eux, ils participent, ils bougent et ils se font des amis», témoigne Younes le père de Lilya, six ans, et Kamil, trois ans.

La réponse positive confirme le désir de M. Bélanger d’élargir le créneau de La Station. «On est en négociation avec la Ville pour en faire plus pour les familles. Mais pour l’instant, on veut leur montrer qu’on est là», précise-t-il.

La Station souhaiterait élargir ses activités familiales durant tout le week-end ainsi que les soirs de semaine.