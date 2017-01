Deux insulaires décorés de l’Ordre du Canada

Deux résidents de L’Île-des-Sœurs activement impliqués dans leur communauté, Louise Champoux-Paillé et John Parisella, ont reçu l’Ordre du Canada, la plus haute distinction civile du pays parmi 100 personnalités canadiennes, dont le champion paralympique Benoit Huot et l’ex-chef du Parti libéral du Canada, Michael Ignatieff.

Louise Champoux-Paillé

«Ses réalisations comme administratrice et son acharnement envers la promotion des femmes en gouvernance» ont incité le gouverneur général du Canada, David Johnston, à souligner le travail de Mme Champoux-Paillé.

La gestionnaire et chargée de cours, qui s’est battue pour promouvoir la place des femmes dans les conseils d’administration, n’est pas à ses premiers honneurs. Au fil de sa carrière, elle s’est vue remettre le prix de l’engagement féminin du gouverneur général, le prix Égalité Thérèse-Casgrain de l’Assemblée nationale et Femme d’exception de la Fondation Y, notamment.

L’Insulaire a également signé le livre d’or de l’arrondissement de Verdun en avril.

John Parisella

De son côté, M. Parisella a été décoré «pour son engagement social, politique, diplomatique et académique, ainsi que son dévouement envers les grandes questions de gouvernance».

Celui qui est désormais enseignant dans plusieurs universités et chroniqueur politique a déjà été au cœur des décideurs de notre société. Anciennement directeur général du Parti libéral du Québec ainsi que chef de cabinet pour les premiers ministres Robert Bourassa et Daniel Johnson, en plus d’avoir occupé le poste de délégué du Québec à New York, M. Parisella avait indiqué qu’il fallait faire plus de place aux jeunes et aux femmes en politique lors d’une conférence à L’Île-des-Sœurs en mars.