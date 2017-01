L’immeuble de Pages Jaunes vendu

Le groupe Mach, qui a mis la main sur la Maison Radio-Canada tout récemment, est désormais propriétaire de l’édifice du 16, Place du Commerce. L’endroit où loge Pages Jaunes à L’Île-des-Sœurs a changé de propriétaire le 29 décembre.

L’entreprise montréalaise a vu du potentiel dans cet emplacement. «La proximité du centre-ville et des principaux axes routiers, la qualité de vie et l’excellent taux de croissance nous ont convaincus que L’Île-des-Sœurs était un choix parfait pour nous», explique la directrice du marketing et des communications, Sylvie Rousseau.

Le vendeur étant un fond allemand, la propriété passe désormais à l’ancien avocat aujourd’hui investisseur immobilier, Vincent Chiara. Pages Jaunes demeure locataire de l’édifice jusqu’à la fin de son bail, qui se termine à la fin de 2017.

Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé, mais l’évaluation municipale est de 31 M$, incluant le terrain.