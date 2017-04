Boutique pour gourmands

Jessie Lassonde rêvait depuis 10 ans d’ouvrir un commerce de prêt-à-manger et d’épicerie fine au cœur d’une communauté. En s’établissant à L’Île-des-Sœurs, l’ancienne restauratrice souhaite faire de sa boutique un lieu rassembleur, où les Insulaires pourront partager avec elle la passion de la bonne chère.

«Il n’y a pas beaucoup d’option ici, excepté des gros supermarchés. Je voulais permettre aux gens d’aller chercher des produits un peu plus fins, comme des pâtes fraîches ou de bonnes huiles d’olive, sans qu’ils aient besoin de sortir de l’île pour aller au marché Jean-Talon, par exemple», fait valoir Mme Lassonde.

Gourmand & Co, qui ouvrira le 5 avril sur la Place du commerce à l’ancien emplacement du comptoir lunch Vachement Gourmand, est bien plus qu’une épicerie fine. Mme Lassonde souhaite pouvoir échanger et partager avec les Insulaires.

«On va offrir un service de traiteur, mais aussi des ateliers culinaires et des cours sur les vins, par exemple. On veut créer un climat familial, précise la femme de 36 ans. Les gens qui ont choisi d’habiter ici, tout près de la grande ville, ont cette envie de découverte et de diversité.»

Passion de longue date

Même si elle a étudié en gestion administrative et en compatibilité, Jessie Lassonde savait qu’elle se dirigerait vers un métier lié à l’alimentation. «J’aime découvrir, j’aime créer et je suis extrêmement gourmande, confesse-t-elle avec amusement. Toute petite, je disais que je voulais devenir chef.»

Elle s’est d’abord lancée en restauration et a notamment travaillé comme directrice générale du restaurant L’Autre Version, dans le Vieux-Montréal.

«J’ai aussi vécu deux ans en Europe, principalement en France et en Italie. Ça a beaucoup influencé mes goûts culinaires», raconte-t-elle. Son commerce proposera d’ailleurs plusieurs produits d’importation européenne.

Jessie Lassonde veut attendre l’arrivée du beau temps, mais prévoit faire un lancement officiel de sa boutique dans les prochaines semaines.