400 M$ pour démolir Champlain

La déconstruction du pont Champlain coûtera 400 M$ selon l’estimation préliminaire de la société des ponts Jacques-Cartier et Champlain (PJCCI). Les travaux débuteront au plus tôt en 2019 et s’échelonneront sur au moins trois ans.

Afin de démanteler les différentes parties de la structure, le béton des poutres et du tablier sera retiré dans une opération appelée «délançage». La structure en acier sera hissée et déplacée à l’aide de grues, tandis que les fûts et les chevêtres seront sciés puis retirés.

Les semelles seront quant à elles détruites par explosions contrôlées. «Étant donné qu’elles sont submergées, on a élaboré une méthode pour s’assurer que l’opération n’aura pas d’impact sur la faune aquatique», précise le directeur principal des projets, François Demers.

Une analyse basée sur quatre critères d’évaluation, soit l’aspect technique, économique, environnemental et social, a été effectuée pour arriver à ce scénario de déconstruction.

«Il y a encore beaucoup de détails qui doivent être raffinés», ajoute M. Demers. Les paramètres et l’échéancier du projet sont encore à être définis.

L’actuel pont Champlain totalise quelque 253 000 tonnes de béton, 17 000 tonnes d’acier et 12 000 tonnes d’asphalte, qui seront recyclés au maximum.

Certains éléments seront conservés et exposés pour commémorer l’héritage de cet ouvrage important dans le développement de Montréal.

D’autres détails à venir