Ouimet, à nouveau candidat libéral dans Marquette

Le député libéral sortant dans la circonscription de Marquette, François Ouimet, est en lice pour les prochaines élections provinciales. En octobre, il sollicitera un huitième mandat.

Depuis 24 ans, François Ouimet représente les citoyens de Lachine et Dorval. «Ce qui me pousse à me porter candidat une nouvelle fois, c’est la passion de représenter les gens, d’aider ceux qui ont des difficultés, mais aussi le fait de voir des projets évoluer dans la communauté», explique-t-il.

Parmi les enjeux qui le concernent plus particulièrement, notons le transport en commun avec la ligne rose de métro avancée par la mairesse de Montréal, Valérie Plante, dont il tient à faire la promotion. Selon lui, rien ne peut battre cette solution pour Lachine, où la densification est bien réelle.

Il désire aussi faire construire à Lachine un complexe aquatique et sportif, comme il l’a fait à Dorval. M. Ouimet souhaite de plus se concentrer sur d’autres besoins tels que les logements sociaux, la création de résidences pour personnes âgées ainsi que l’implantation d’une super-clinique dans la partie ouest de sa circonscription.

Feuille de route

À 58 ans, le député occupe six postes différents, dont vice-président de l’Assemblée nationale et représentant de l’Assemblée nationale au Québec. Il avoue devoir faire de nombreux sacrifices personnels pour pouvoir assurer ses multiples fonctions.

François Ouimet est avocat de formation, spécialisé en droit des affaires. Il parle le français, l’anglais ainsi que l’italien. Il a été le plus jeune président de la Commission des écoles catholiques de Montréal (CECM) aujourd’hui la Commission scolaire de Montréal, au début de sa carrière.

Lors du scrutin du 1er octobre, M. Ouimet se mesurera à Kimberley Salt du Parti Vert, à Marc Hétu de la Coalition Avenir Québec, à John Symon du Nouveau Parti démocratique du Québec et à un candidat pour le moment inconnu du Parti Québécois.