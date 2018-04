Une hirondelle ne fait pas le printemps

Portrait

Au Québec, les hirondelles noires sont actuellement concentrées autour de Montréal, dans les basses terres du sud du Saint-Laurent et de l’Outaouais. Au Québec, les hirondelles noires sont actuellement concentrées autour de Montréal, dans les basses terres du sud du Saint-Laurent et de l’Outaouais. La plupart des espèces ont vu leur population diminuer de 90% de 1970 à 2014 au Québec. L’hirondelle de rivage et l’hirondelle rustique sont quant à elles officiellement menacées au Canada. Les pesticides et autres produits chimiques utilisés pour contrôler les insectes seraient en cause dans cette disparation.