Pont Honoré-Mercier – Congestion majeure à prévoir

Le pont Honoré-Mercier sera partiellement fermé à partir de vendredi, causant une congestion importante. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable recommande de prévoir davantage de temps pour se déplacer dans le secteur, notamment en direction de l’aéroport.

Ces travaux, qui visent la réfection d’une partie de la dalle de béton du pont amont en direction de la Rive-Sud, s’étireront jusqu’au 3 août.

Durant toute la période des travaux, une seule voie sera ouverte par direction sur le pont Honoré-Mercier. De plus, l’entrée en provenance de la rue Airlie sera fermée.

Les camions de trois essieux et plus seront quant à eux soumis à des interdictions de circulation aux heures de pointe, du lundi au vendredi: en direction de Montréal, entre 5h et 9h30, et en direction de la Rive-Sud, entre 15h et 19h. Les camionneurs sont invités à utiliser d’autres traversées, notamment les ponts Samuel-De Champlain et Jacques-Cartier. Des chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire.

Pont Victoria et horaires de bus

Afin de faciliter la circulation durant cette période, le Ministère, en collaboration avec les partenaires de Mobilité Montréal, mettra en place plusieurs mesures d’atténuation. Du côté du transport collectif, une voie réservée en provenance de la rue Airlie sera disponible de midi à 19h, sept jours sur sept. Les heures d’opération de la voie réservée sur la route 138, en direction est, seront prolongées de 5h à 20h, sept jours sur sept.

Les horaires du service d’autobus d’exo pour les secteurs Haut-Saint-Laurent et Sud-Ouest seront également ajustés. Un feu de circulation de priorisation des autobus, situé à l’intersection des routes 207 et 132/138, sera activé de 5 h à 20 h, sept jours sur sept.

Par ailleurs, la gestion de la circulation sur le pont Victoria sera modifiée. Deux voies seront ouvertes en direction de Montréal de 5h à 10h, et deux voies en direction de la Rive-Sud de 14h30 à 20h. Il est à noter que les véhicules lourds demeurent interdits sur le pont Victoria.

Selon le ministère, d’autres fermetures seront annoncées au cours de l’année pour des travaux supplémentaires sur la dalle de béton, des réparations d’acier et le peinturage de la charpente métallique du pont.

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