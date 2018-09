Les Rapides de LaSalle qualifiés à la coupe provinciale

Les joueurs de soccer U13MAA, les Rapides de LaSalle, viennent d’être sacrés champions de la saison du Lac St-Louis. Ils se sont ainsi qualifiés à la coupe provinciale qui se déroulera le mois prochain à Drummondville.

L’équipe s’est entraînée toute la semaine pour ce dernier match de la saison qui était primordial contre Pierrefonds, 4e au classement. Il assurait non seulement la première place aux LaSallois dans la ligue, mais aussi l’opportunité d’aller montrer leur talent au provincial.

«Ceci représente un exploit historique pour notre club, car U13 et U14 AA représentent le meilleur niveau au Québec en soccer pour cette catégorie d’âge», déclare Andrea Romanelli, directeur technique.

À partir de U15, les meilleurs joueurs rejoignent des équipes AAA et les meilleures équipes ne sont plus dans le championnat AA. «Le talent se dilue et le calibre de jeu est plus bas», indique M. Romanelli.

Déroulement

En première partie, les joueurs de Pierrefonds n’ont cadré aucun tir. «C’était une domination totale de LaSalle», raconte le directeur technique.

Kevin Yamna a marqué les deux buts dans cette période, ce qui l’a amené à un total de 30 buts. Il est le meilleur buteur de la ligue.

«Nous avons commencé le match avec beaucoup d’énergie et l’envie de gagner, souligne M. Romanelli. L’équipe a respecté le plan de match qui était de jouer avec la conviction d’appliquer nos principes de jeux et de ne pas essayer de jouer différemment.»

En seconde période, la partie était plus équilibrée et les deux équipes ont eu des occasions qu’elles n’ont toutefois pas concrétisées. «Nous avons souffert les 15 dernières minutes, car l’équipe commençait à manquer d’énergie et nous étions bas dans notre zone défensive», ajoute M. Romanelli.

Le match s’est terminé par une victoire de 2 à 0. Les jeunes s’envoleront donc vers les provinciaux du 6 au 8 octobre, à Drummondville.

Cette année, les joueurs U13 sont particulièrement bons, selon M. Romanelli et auraient le potentiel de se qualifier dans la ligue de soccer Élite du Québec AAA d’ici 2020.

Il souligne également le travail de l’équipe technique qualifiée et dévouée, de l’entraîneur, Boubacar Barry, ainsi que du gérant Miroslav.

Saison de rêve

• 17 victoires

• 0 nul

• 3 défaites