Cricket: LaSalle vers les demi-finales

L’équipe de cricket de LaSalle a remporté les quarts de finale de la ligue de la fédération québécoise de cette discipline. Elle se qualifie ainsi pour les demi-finales, qui auront lieu cette fin de semaine.

Les LaSallois ont remporté un premier match dans le format court du cricket, le T20, où chaque équipe a l’opportunité de faire 120 lancés. Ils ont marqué 112 points contre l’équipe Bharat.

Le deuxième match, dans le format plus long, le T40, a été remporté contre les Montreal Indians par la marque de 140 points contre 102.

Pour l’un des joueurs, Gagan Dhanoa, ce succès réside dans la bonne technique de l’équipe, qui pratique chaque vendredi soir. «On a de jeunes joueurs aussi et il y a une bonne complicité, on se traite comme une famille», indique M. Dhanoa, qui a étudié au cégep André-Laurendeau.

Les demi-finales auront lieu les 29 et 30 septembre, contre Concordia, au parc Aqueduc de Verdun. «On espère même remporter la coupe», souligne-t-il.

Création

Le club a été créé en 2015 par l’actuel capitaine, Shahab Zamir et le président, Sukhchain Singh. Au début, le petit groupe d’amis jouait dans le parc JD-Ducharme. «Quand on a appris qu’il y avait une ligue, on a été cherché d’autres joueurs pour en faire partie», ajoute M. Dhanoa.

L’âge moyen de l’équipe est de 24 ans, alors que certains joueurs sont des étudiants au cégep André-Laurendeau ou à l’université, d’autres occupent un emploi.

Leur but est de promouvoir le cricket à Montréal, un sport encore méconnu dans la métropole. Ils espèrent, à terme, trouver des commanditaires pour les soutenir.