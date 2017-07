Le maire Luc Ferrandez à nouveau candidat sur le Plateau

Le maire du Plateau–Mont-Royal, Luc Ferrandez, briguera un troisième mandat sous les couleurs de Projet Montréal le 5 novembre prochain à l’occasion des élections municipales.

L’ancien chef intérimaire de l’opposition officielle en a fait l’annonce ce jeudi matin et a écarté tous les doutes après avoir renoncé à se mêler à la course à la chefferie de Projet Montréal. «Je n’ai jamais pensé à me retirer de la vie politique et j’ai toujours voulu me représenter», a-t-il certifié.

En 2011, Luc Ferrandez avait pourtant fait la promesse de ne pas solliciter plus de deux mandats. Une erreur de débutant, a-t-il assuré. «J’étais un jeune politicien et je pensais qu’on pouvait changer une ville en huit ans. Mais ça prend 20 ans», a-t-il précisé.

Au cours de cette annonce, le maire du Plateau a évoqué des décisions «controversées» et «radicales», notamment afin de réduire la circulation dans son arrondissement. «La réalité nous a donné raison, a-t-il indiqué, en évoquant la lutte contre les changements climatiques et la volonté du maire de Montréal, Denis Coderre, de réduire la vitesse sur le territoire de l’île.

«On veut faire une ville où les familles veulent vivre», a-t-il mentionné, avant d’assurer vouloir «continuer à toute vapeur» dans cette voie-là pour un prochain mandat de quatre ans.

«La ville-centre s’en va vers ce qui était jugé innovateur voire radical il y a quelques années. Nous allons donc poursuivre dans la même direction avec fierté et courage.» – Luc Ferrandez

Piques contre Denis Coderre

Luc Ferrandez a également eu quelques mots durs contre Denis Coderre. Le maire du Plateau reproche au maire de Montréal la perte de pouvoir des arrondissements. «Il a transformé les maires en sénateur, a-t-il clamé, saluant, avec ironie, «la persévérance et la cohérence remarquables d’appauvrissement des partenaires [de la ville-centre]».

«Il faut que des quartiers tentent des choses différente et il faut les laisser avancer, et ne pas les brider», a-t-il repris, citant en exemple la limitation de vitesse aux abords des zones scolaire, entreprise dans le Sud-Ouest puis «copiée» sur le PMR, avant d’être reprise par Montréal.

«Il y a quatre ans, on avait l’impression que M. Coderre serait là pour toujours, qu’il serait imbattable. Mais à mon avis, la bataille va être chaude.» – Luc Ferrandez

En 2009, Luc Ferrandez avait battu Guillaume Vaillancourt, candidat de Vision Montréal (44,8% contre 27,2%). Quatre ans plus tard, il avait dominé l’actrice Danièle Lorrain, représentante de Coalition Montréal (51,28% contre 30,72%).

Ni le parti du maire de Montréal, Denis Coderre, ni Vrai changement pour Montréal n’ont pour l’instant présenté de candidat dans cet arrondissements.