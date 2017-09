Station Vu lorgne un pôle culturel

Présentement hébergé dans des locaux de la Commission scolaire de Montréal (CSDM) de la rue Hochelaga, Station Vu rêve toujours de créer un pôle culturel s’articulant autour d’intérêts artistiques communs et complémentaires.

Ce bâtiment pourrait regrouper des organismes affiliés et des espaces mis à la disposition des artistes indépendants. Il servirait de lieu de rassemblement pour la collectivité avec des salles de projection, un café-bistro et un salon communautaire.

Un endroit qui fournirait une expérience cinématographique de haute qualité technique dans un environnement qui se distinguerait de toutes les autres expériences semblables, mentionne-t-on dans des documents de Station Vu.

«Ce serait un centre communautaire culturel « Art-ciné-communauté » où les gens y passeraient un moment unique, de souhaiter Alain Turner, directeur général de Station Vu.

Un tel projet nécessiterait des investissements majeurs, et ce, peu importe la formule retenue: construction, rénovation ou location.

Aucun endroit n’a encore été déterminé, puisque le projet en est à ses balbutiements. À ce moment-ci, tout est encore à l’étape de projet.

«Cela pourrait peut-être se réaliser dans un horizon de trois à cinq ans ou même plus, estime M. Turner. Il y a encore beaucoup de travail à faire.»

De plus, plusieurs inconnues demeurent dans l’équation. Outre la question du financement, l’endroit sera aussi un enjeu.

Les locaux actuellement utilisés par Station Vu, au 8075, rue Hochelaga, sont la propriété de la CSDM.

Dans son Plan triennal de répartition et de destination des immeubles scolaires 2018-2021, la commission scolaire mentionne que l’immeuble pourrait faire l’objet d’une reprise à des fins de scolarisation et d’ajout d’espaces et qu’un projet devrait être présenté au ministère de l’Éducation à l’automne 2017.

«Jusqu’à maintenant, nous n’avons pas reçu de lettre de reprise de locaux de la part de la commission scolaire», indique M. Turner.

Le directeur général de Station Vu suivra évidemment le dossier de près, tout comme celui du développement résidentiel sur les anciens terrains de la cour de voirie Honoré-Beaugrand ou encore d’un éventuel déménagement du IGA Godin de la rue Hochelaga. Des dossiers qui pourraient offrir certaines possibilités à Station Vu.