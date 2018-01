Le maire d’Anjou se félicite d’avoir lancé son déneigement mercredi

Le maire de l’arrondissement d’Anjou, Luis Miranda, est allé à l’encontre des directives de la ville-centre en lançant un chargement de neige mercredi dernier. Aujourd’hui, il s’en félicite, car le reste de la ville doit composer avec un ramassage de glace ardu.

«J’ai donné une directive de procéder à un chargement parce que je suis responsable de la sécurité de mes citoyens, a soutenu lundi M. Miranda. Je considérais que mes citoyens ne pouvaient pas sortir de chez eux à cause la glace.»

Au conseil municipal, la semaine dernière, M. Miranda avait d’ailleurs relaté que des ambulanciers n’avaient pas pu stationner adéquatement leur véhicule pour porter secours à une personne, à cause de la neige glacée.

La ville-centre avait misé sur le redoux annoncé cette fin de semaine pour s’éviter un chargement qui «coûte environ 15 M$», selon la mairesse, Valérie Plante. Toutefois, le temps a été moins clément que prévu, forçant ainsi la ville à lancer un chargement de neige dimanche soir.

Étant donné que la neige est très glacée, le travail risque d’être plus dur à accomplir et plus exigeant pour la machinerie.

«On ne réussira pas parce qu’on a trop attendu, a estimé le maire d’Anjou. Mais même s’il y avait eu un redoux, ça n’empêche que les citoyens sont pris chez eux pendant quatre jours. En plus, le redoux crée des lacs aux coins de rue parce que les puisards ne sont pas dégagés.»

Depuis l’adoption de la politique du déneigement par l’administration de Denis Coderre en 2015, les arrondissements doivent attendre la directive de la ville-centre pour lancer une opération de chargement, une règle que Luis Miranda décrie depuis quelques années et qu’il n’a cette fois-ci pas respectée. «On a déjà reçu une lettre où on me tape sur les doigts, je m’en fous, a rapporté M. Miranda. Je crois que l’administration Plante va être plus conciliante. On le voit, ils ont reconnu leur erreur.»

Selon le maire d’Anjou, il faut revoir rapidement ce système centralisé qui «n’est pas efficace».