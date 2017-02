Les commerçants s’inquiètent des impacts du chantier du SRB Pie-IX

Même s’il ne s’amorcera qu’à l’automne 2018, le chantier du Service Rapide par Bus (SRB) Pie-IX suscite déjà de vives inquiétudes chez certains commerçants de Montréal-Nord. À tel point qu’ils ont réclamé une rencontre avec l’Agence métropolitaine de transport et des représentants de la Ville.

Près d’une trentaine de gens d’affaires se sont déplacés jusqu’à la salle du conseil de l’arrondissement de Montréal-Nord. Inquiets, ils disent craindre les répercussions de ce chantier majeur qui, pendant quatre ans, nécessitera la réduction ponctuelle du nombre de voies de circulation et la déviation des véhicules vers des artères parallèles.

À tour de rôle, alors même que les représentants de l’AMT et de la Ville de Montréal exposaient les modalités du projet, des commerçants se sont levés pour exprimer leur scepticisme.

«Ça va être le bordel», s’est exclamé l’un d’eux. Un autre a partagé sa peur «de perdre [ses] clients si vous les envoyez sur une autre voie».

Moins de voies, plus de congestion

C’est surtout la troisième phase du projet qui sème la grogne. Du printemps à l’automne 2021, voitures et autobus devront se partager qu’une seule voie pour circuler dans chaque sens. La mesure passe mal chez les commerçants de l’artère, même si une présence policière pour gérer le trafic est prévue.

Christine Black, mairesse de Montréal-Nord, a dit être consciente que le boulevard Pie-IX, «colonne vertébrale de l’arrondissement», est très achalandé. «Il faut se serrer les coudes. On a un bout difficile à passer, mais on va le faire ensemble.»

Malgré tout, une commerçante a demandé si les responsables avaient prévu des «plans B et même C et D en cas de problème sur ce chantier», craignant notamment les retards dans les travaux.

«Unchantier propre et dans les temps»

Claude Carette, directeur de Service des infrastructures, des transports et de la voirie de la Ville de Montréal, a promis d’importantes pénalités pour les entrepreneurs en cas de retard.

Marc Dionne, de l’AMT, a quant à lui souligné le fait que les travaux se feront section par section.

«Vous n’aurez des travaux devant chez vous qu’une seule fois. Toutes les interventions seront faites de sorte que chaque tronçon sera entièrement terminé avant qu’un autre soit entamé.»

Ils ont aussi annoncé la mise en place d’un agent de liaison qui fera le pont entre le bureau du projet et les commerçants afin de simplifier la communication.

Tant du côté de l’AMT que de la Ville, on insiste sur les retombées positives du projet. Les travaux du SRB vont permettre de bonifier les infrastructures du boulevard Pie-IX, donner un nouveau visage à l’artère et créer un «environnement plus agréable et plus sécuritaire pour les piétons et les automobilistes».

Si tout va comme prévu, les travaux devraient se terminer en 2022.