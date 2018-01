Chien, coyotte ou loup ? Une vidéo sème un débat sur le Web

Un automobiliste a filmé ce qui s’apparente à un coyotte ou encore à un hybride coyotte et loup, un coyloup, qui se promène lentement dans les rues de Montréal, aux limites de Montréal-Nord et d’Ahunstic.

Ladite vidéo, filmée au coin des rues St-Michel et Champdoré, a été partagée sur le site «Spotted: STM». Les réactions sont nombreuses à ce propos, qui ne sucitte pas moins d’inquiétudes.

Il faut dire que la présence des coyottes sur l’Île de Montréal est bien répertoriée et que l’animal aurait aussi pris ses aises dans le secteur d’Ahunstic, notamment au parc Champdoré, non loin de là où la vidéo aurait été prise.

Toutefois, le site Internet de la Ville de Montréal précise que, selon les études, les coyottes seraient plutôt méfiants de l’humain et éviterait les zones à découvert en plein jour.

Conseil de sécurité

Toujours selon la Ville de Montréal, lorsque l’on rencontre un coyotte, il faut «Garder le contact visuel avec lui en reculant» et s’éloigner de l’endroit lentement en gardant son calme. Éviter de tourner le dos pour courir.

Il faut aussi laisser à l’animal l’espace pour partir, «lui fournir de la place, une voie d’issue».

La Ville conseille aussi : «Si l’animal fait preuve d’un comportement agressif, faites‑vous paraître plus grand et faites du bruit en lançant des brindilles et des roches en direction de l’animal pour l’apeurer mais sans le viser directement pour ne pas le rendre plus agressif».

La première règle demeure toutefois de ne pas nourrir les coyottes et d’éviter de laisser les ordures dehors trop longtemps avant la collecte de celles-ci.

Pour plus d’information: ville.montreal.qc.ca, section grands parcs/biodoversité.