L’emplacement des stations du REM de l’Ouest-de-l’Île révélé

Huit mois après avoir présenté son projet de Réseau Électrique Métropolitain, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a finalement divulgué l’emplacement des stations de l’Ouest-de-l’Île en plus de détails par rapport aux stationnements incitatifs et lignes d’autobus qui desserviront ces installations.

La dernière station de l’antenne Sainte-Anne-de-Bellevue, sera située tout près de l’intersection du boulevard Morgan et du chemin Sainte-Marie en bordure de l’autoroute 40 Ouest. L’accès à la station se fera par le chemin Sainte-Marie.

En août, on apprenait qu’un stationnement incitatif de 2000 espaces prévu pour le bout de l’antenne ne serait pas situé à Sainte-Anne-de-Bellevue, mais bien déplacé vers l’Est, à la station de Kirkland.

Un stationnement de moindre superficie sera tout de même disponible à la station de Sainte-Anne-de-Bellevue, mais au moment d’écrire ces lignes, le porte-parole de la CDPQ, Jean-Vincent Lacroix, était incapable de préciser combien de places il contiendrait.

Kirkland

La station de Kirkland sera située à proximité du complexe de cinéma Colisée Kirkland à l’angle de la rue Jean-Yves et de la voie de service de l’autoroute 40 Ouest. C’est là que sera situé le stationnement incitatif de 2000 places de l’antenne Ouest-de-l’Île.

Comme le terrain est déjà occupé par un stationnement et certains commerces, il est possible que la CDPQ ait à exproprier certaines propriétés afin de construire le stationnement étagé mais aucune décision n’a été prise à cet effet.

«On est en discussions avec le propriétaire de ce complexe de centre d’achats parce qu’on sait que c’est un endroit en quête de redéveloppement. On cherche à voir les espaces dont on a besoin. Pour cette station, on a travaillé longtemps avec deux options. Voilà pourquoi le plan d’aménagement est moins avancé», indique M. Lacroix.

Une douzaine de lignes d’autobus auront des connexions avec les stations de Kirkland et/ou Sainte-Anne-de-Bellevue.

Pointe-Claire

La station de Pointe-Claire sera située à l’intersection de l’avenue Fairview et de la voie de service de l’autoroute 40 Ouest, tout près du centre d’achats Fairview. Il y aura là des connexions pour 17 lignes d’autobus et 700 places de stationnement.

La station Des Sources sera située au coin des boulevards Hymus et Des Sources. Quatre lignes d’autobus auraient une connexion à cette station et 500 places de stationnement seront disponibles.

Roxboro-Pierrefonds et Sunnybrooke

Les stations de l’actuelle ligne de train de banlieue de l’Agence métropolitaine de transport (AMT), Roxboro-Pierrefonds et Sunnybrooke seront converties en station du REM après de nombreuses modifications.

«Au lieu d’avoir des quais à l’extérieur, on va construire des stations qui vont être fermées et protégées. Les gens vont attendre à l’intérieur. Les stations seront moins longues. Ce seront des stations de 80 mètres de longueur», mentionne M. Lacroix.

Ce dernier a ajouté qu’il se pourrait qu’il y ait des commerces à l’intérieur de ces stations.

La station Roxboro-Pierrefonds devrait être connectée à sept lignes d’autobus et Sunnybrooke à deux lignes. Il y a en ce moment 880 places de stationnement à la gare Roxboro-Pierrefonds et 515 à la gare Sunnybrooke. Il n’est pas impossible que des places de stationnement additionnelles soient ajoutées selon la CDPQ.