Refonte électorale: Outremont et Ville Mont-Royal feront une consultation publique

Les maires des arrondissements et villes concernés par la fusion des comtés d’Outremont et de Mont-Royal unissent leur voix pour exprimer leur opposition vis-à-vis la décision de la Commission de la représentation électorale du Québec.

Jeudi matin, Russell Copeman, Philippe Roy, Mitchell Brownstein, William Steinberg, ainsi que Marie Potvin ont annoncé la tenue d’une consultation publique à Côte-des-Neiges, le 21 mars.

Les maires et la représentante d’Outremont veulent valider avec cet exercice s’il existe bel et bien un mouvement de contestation chez les citoyens et connaître leurs préoccupations sur la refonte de la carte électorale.

Les élus prévoient aussi réfléchir à l’idée d’appuyer une contestation judiciaire citoyenne.

Les arrondissements de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et d’Outremont ainsi que les municipalités de Ville Mont-Royal, Côte-Saint-Luc et Hampstead ont été affectés par la fusion récente de leurs comtés électoraux.

Plus de détails à venir…