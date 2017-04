Un nouvel institut de recherche à Sainte-Justine

La recherche en technologies médicales se verra propulser au cours des prochaines années à Montréal grâce à la création de l’institut TransMedTech qui réunit sous un même toit chercheurs, patients, médecins, fournisseurs d’équipements, ingénieurs et étudiants. Une nouvelle plateforme que ses dirigeants décrivent comme unique au Canada.

Inauguré officiellement lundi, TransMedTech développera à partir du centre de recherche du CHU universitaire (CHU) Sainte-Justine des solutions touchant les cancers, les maladies cardiovasculaires et les maladies musculosquelettiques.

«Les technologies médicales sont omniprésentes dans notre environnement. Elles servent aux diagnostics, aux traitements et à la prévention d’une maladie», explique le professeur en génie mécanique à Polytechnique et aussi chercheur au CHU Sainte-Justine, Carl-Éric Aubin, qui pilote le nouvel institut.

TransMedTech travaillera en collaboration avec plusieurs partenaires tels que l’Université de Montréal, l’hôpital général juif de Montréal et Polytechnique.

«Living lab»

Le nouvel institut fonctionnera selon la notion du «living lab», c’est-à-dire que les patients seront impliqués dès le début dans les travaux de recherche, en plus d’une collaboration entre chercheurs, médecins et personnel soignant.

«Ce n’est pas de l’innovation pour de l’innovation. C’est de l’innovation pour améliorer la santé de la population», fait valoir le PDG du CHUM-CHU Saint-Justine, le Dr Fabrice Brunet.

Sept axes seront traités par TransMedTech comme les technologies de réadaptation, les thérapies laser, l’imagerie interventionnelle et les technologies nanorobotiques, outils pouvant traiter des tumeurs cancéreuses.

«Ce sont des secteurs où on est des leaders mondiaux reconnus et où on a un nombre important de chercheurs, de réalisations, de brevets et de partenariats déjà établis. On part avec des assises très solides», soutient le professeur Aubin.

TransMedTech compte actuellement une soixantaine de chercheurs. Ce nombre est appelé à augmenter au cours des prochains mois.

95 M$

Le financement que recevra sur sept ans TransMedTech. De ce montant, 35 M$ proviennent du gouvernement fédéral et 6,8 M$ de Québec. La somme restante de 53 M$ émanera de partenaires tels que des fondations et des entreprises.