Yves Léveillé à Outremont: trois soirs, trois couleurs

Yves Léveillé s’offre une trilogie de concerts au petit Outremont en mai pour célébrer ses trente ans de carrière. De grosses pointures seront pour l’occasion à ses côtés, le pianiste partagera la scène en trio, en quintette, puis en duo.

Ces trois projets qu’il a mis sur pied seront présentés dans le cadre de trois événements distincts. «Trois soirées assez contrastantes, dont chacune a sa propre couleur. Ce fut un beau défi comme pianiste et compositeur de préparer trois programmes différents», souligne en entrevue Yves Léveillé.

Avec les spectacles de la série Triptyque à venir en trois dates consécutives, le musicien a trouvé une formule originale pour marquer ses trente années de métier.

Le premier soir, mercredi le 10 mai, Léveillé foulera les planches en compagnie du pianiste François Bourassa et de la percussionniste Marie-Josée Simard. Ensemble, ils forment le trio En Trois Couleurs, dont les performances sont saluées ici et à l’étranger.

Après une tournée de 17 concerts en Chine cet automne, ils transporteront leur amalgame de jazz, classique contemporain et musique du monde à Outremont. «Deux pianos à queue, marimba, vibraphone et percussions, dans des arrangements de pièces qu’on aime jouer», observe-t-il.

Le second volet réunira cinq artistes: Yves Léveillé, Kevin Warren, Guy Boisvert, Yannick Rieu et Jacques Kuba Séguin. Le quintette revisitera le répertoire de Léveillé. Plusieurs de ses compositions originales trouveront une place de choix dans ce concert, présenté le jeudi 11 mai. «Ce sont des musiciens que j’estime beaucoup et avec lesquels j’aime jouer.»

Pour la dernière soirée du Triptyque, le pianiste se livrera à un dialogue avec le saxophoniste Yannick Rieu, l’un des plus talentueux de la scène actuelle. Alternant entre les titres de l’un et de l’autre, ils proposeront un étonnant duo saxophone-piano.

«Les trois soirs représentent un moment fort pour annoncer que ça continue et qu’il y a d’autres projets qui s’en viennent», lance celui qui compte pas moins de sept albums à sa discographie. Parmi ceux-ci, Pianos lancé en duo avec la pianiste japonaise Eri Yamamoto en 2010, fut chaudement reçu par les mélomanes et la critique.

Yves Léveillé présentera Triptyque en trois spectacles au Théâtre Outremont, les mercredi 10 mai, jeudi 11 mai et vendredi 12 mai, à 20h. Informations: theatreoutremont.ca, 514 495-9944.