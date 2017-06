Le métro d’Outremont aura sa «placette»

La station de métro Outremont aura finalement sa «placette» éphémère cet été. Les élues ont voté, lundi soir, en faveur de l’aménagement d’une mini place publique du côté de l’avenue Wiseman au coût de 5620$.

Le concept choisi par l’arrondissement sera similaire à la récente proposition du comité Van Horne qui regroupe des résidents, des élues et des commerçants.

La future «placette» offrira la possibilité aux passants de l’avenue Van Horne de prendre un moment de détente. Ils pourront s’asseoir sur un banc composé de pneus recyclés qui seront surplombés par des lattes de bois aux couleurs orange et bleu rappelant ceux des lignes de métro.

Outremont récupérera aussi trois de ses anciens bancs et les modifiera en y ajoutant les couleurs orange et bleu, et afin de permettre aux utilisateurs de s’y asseoir de chaque côté, indique l’arrondissement.

Manger sur le pouce

La plantation d’un arbre et l’installation de bacs à fleurs viendront verdir la petite place publique. Des panneaux indiquant la direction de différents lieux se dresseront aussi près du métro. Ils seront montés sur une structure composée de pneus de wagons de métro.

Seule l’idée d’un marquage sporadique au sol évoquant la proximité du chemin de fer et des différents moyens de transport qui traversent l’avenue n’a pas été conservée par Outremont.

Le comité Van Horne souhaite que cet endroit serve pour les gens qui veulent manger sur le pouce ou attendre des amis.

Il a aussi suggéré d’embellir l’intersection sud-est de l’avenue Outremont avec du marquage au sol et en enjolivant des vitrines des locaux vacants. Toutefois, cette idée n’a pas encore été approuvée par l’administration.

La vice-présidente du comité et conseillère d’arrondissement, Jacqueline Gremaud, promet de continuer à faire avancer le dossier.

Le début de l’aménagement de la «placette» aux abords du métro demeure pour le moment inconnu.