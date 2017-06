Fouilles archéologiques à Outremont: à la recherche des vestiges d’un village amérindien

1500

Les écrits de Jacques Cartier nous permettent de tracer un certain portrait du village d’Hochelaga. La bourgade comptait environ 1500 Iroquoiens habitant toute l’année dans l’une des 50 maisons longues, relate le professeur Christian Gates St-Pierre. La communauté était matrilinéaire et matrilocale, ce qui signifie que les femmes occupaient une place importante. Elles s’occupaient notamment des champs et élisaient les chefs, qui demeuraient des hommes.