Miss Mes Sieurs se lance Tête première

S’amusant à travers les époques et les genres – de Ferré à Coldplay, en passant par Streisand et McLachlan – Miss Mes Sieurs se plaît à surprendre l’auditoire. La formation, qui donnera le coup d’envoi à leur série de spectacles à Outremont cet automne, affiche déjà complet le premier soir.

«Il y a des chansons qui frappent fort, d’autres plus douces, tantôt plus dépouillées ou plus orchestrées. On essaie de ratisser large, de ne pas se cantonner dans un style. D’aller à l’encontre des étiquettes et avec toute la palette des couleurs. On a vraiment un souci d’amener les gens ailleurs avec nous», explique Richard St-Pierre.

Le batteur, qui s’exerce aussi à la basse dans quelques-unes des chansons, partage la scène avec les quatre autres membres de Miss Mes Sieurs: Isabelle Fournier au chant, François Maurice aux claviers, Yvan Coiteux à la guitare, de même que Stéphane Allard à la basse et à la guitare.

Variée et inattendue

Les choix éclectiques de la formation lui permettent de se distinguer des autres groupes d’interprétations. Se tenant loin des répertoires de covers plus convenus, l’ensemble mise sur l’audace pour bâtir une sélection variée et inattendue.

«On peut aller dans le rock, aussi bien que dans le folk et le pop. Il y a des tounes que les gens connaissent, d’autres qu’on a le goût de leur faire découvrir. L’objectif est que le public dans la salle soit agréablement surpris», indique Richard.

À l’aube de dévoiler le spectacle au petit Outremont, les cinq acolytes sont fin prêts à fouler la scène pour leurs deux premiers soirs. «On a appelé ça Tête première en ce sens, car on se lance dans cette aventure tous ensemble. Pour nous, c’est le début de quelque chose», observe le batteur de Miss Mes Sieurs.

Miss Mes Sieurs sera en spectacle au Théâtre Outremont le samedi 21 octobre, à 20h. La représentation du samedi 30 septembre affiche complet. Informations: theatreoutremont.ca, 514 495-9944.