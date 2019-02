Julien Gauthier vise la LNH dès cette année

Julien Gauthier ne se fait pas d’illusion, percer la formation des Hurricanes de la Caroline dès son premier camp d’entraînement chez les professionnels sera difficile. Mais l’athlète de Pointe-aux-Tremble compte tout faire pour réaliser son rêve.

Sa performance lors de son premier match pré-saison face aux Capitals au Verizon Center de Washington a manifestement plu à ses entraineurs, car l’athlète de 18 ans fait toujours parti cette semaine des 51 joueurs présents au camp des Canes. De leur côté, Nicolas Roy et Janne Kuokkanen sont retournés à leurs équipes junior.

Repêché en juin dernier, l’attaquant des Foreurs de Val-d’Or, a commencé il y a maintenant deux semaines son premier camp d’entrainement au sein de la Ligue nationale de hockey.

Mais Julien Gauthier ne compte rien lâcher, pour pouvoir rester durant ses trois ans de contrat au sein de «la plus belle et la plus grosse ligue du monde».

Il ne sait pas ce qui va advenir par la suite, mais se montre toutefois confiant et espère rester auprès de ces nouveaux coéquipiers: «L’entrainement se passe super bien pour le moment, autant avec le coach, les organisateurs, que les joueurs, lance le jeune homme. Sinon, si ça ne fonctionne pas, je reviendrai le plus vite possible dans mon ancienne équipe.»

«Ma mentalité est de bien paraître et de leur forcer la main. On ne sait jamais, donc je travaille fort, a-t-il mentionné sur les ondes de RDS. Ce n’est pas une tâche facile, mais il y a des postes ouverts, surtout à droite».

Avec un gabarit de six pieds quatre et 224 livres, le jeune athlète s’était déjà démarqué lors du traditionnel tournoi des espoirs cet été où l’équipe avait remporté le tournoi.

De son côté, Ron Francis, le directeur général des Hurricanes, a mentionné le fait que pour son âge, «Julien a déjà le physique d’un joueur de hockey professionnel. Il a eu une très bonne semaine au camp de développement à Raleigh, et il jouera un rôle important dans l’avenir des Hurricanes.»

Gauthier a marqué 41 buts et 57 points en 54 matchs avec Val d’Or la saison dernière, ainsi que deux buts et cinq points en six matchs de séries.