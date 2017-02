Jeter les bases pour développer Sherbrooke Est

L’arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles demande plusieurs modifications au Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal afin de densifier des secteurs de la rue Sherbrooke Est où se trouvent des dizaines d’hectares de terrains vacants.

Les modifications permettraient, entre autres, de construire des édifices ayant davantage d’étages, dans les secteurs les plus à l’est de Sherbrooke, où l’on retrouve environ 40 hectares de terrains vacants ou à requalifier, la gare de train de Pointe-aux-Trembles et des grands parcs.

Les modifications sont nécessaires à la poursuite de deux projets domiciliaires de plus de 200 unités chacun, soit le Domaine de la Pointe-de-l’île et l’ESTuaire (voir plus bas).

Elles permettraient aussi de densifier une zone entourant la gare de train de Pointe-aux-Trembles, en vertu du principe américain TOD (pour Transit Oriented Development). Selon ce principe, les autorités désignent des zones dans lesquelles elles concentrent l’aménagement résidentiel et commercial autour d’un transport en commun de grande capacité.

Divers projets sur Sherbrooke sont à l’étude ou à différents niveaux d’avancement, selon le conseiller en planification de l’arrondissement, Yann Lessnick.

«Nous discutons présentement avec une dizaine d’acteurs privés et plusieurs autres instances.» – Yann Lessnick

«Ces modifications sont en quelque sorte une prémisse à d’éventuels changements apportés à nos règlements d’urbanisme pour bien encadrer et baliser cette volonté commune de densifier cette partie du territoire», explique-t-il dans un courriel.

Prochaines étapes

Avant d’être soumises et adoptées au conseil municipal de la ville-centre, les modifications demandées par l’arrondissement doivent faire l’objet d’une consultation publique, dont les résultats seront soumis au comité exécutif. Les dates restent à déterminer.

Les modifications servent à refléter certains aspects du plan de développement urbain économique et social (PDUES) de la rue Sherbrooke. Ce plan adopté il y a un an après des mois de consultation publique doit orienter l’aménagement aux abords de l’emblématique artère, qui traverse Pointe-aux-Trembles sur 7,5 kilomètres.

Les modifications souhaitées par l’arrondissement touchent surtout les «milieux de vie» 2 et 3, c’est-à-dire les deux secteurs situés les plus à l’est de Sherbrooke et qui comptent le plus de terrains à développer ou requalifier : environ 15 et 24 hectares chacun, selon le conseiller en planification Yann Lessnick.

Le 7 février dernier, le conseil d’arrondissement a approuvé une demande de modifications pour, entre autres, agrandir un secteur à construire dans les environs du Domaine de la Pointe-de-l’île. Il désire aussi retirer, de la liste des secteurs à construire, des terrains municipaux entourant la Coulée Grou. Il souhaite aussi pouvoir donner une affectation résidentielle à des terrains industriels situés entre l’école secondaire de Pointe-aux-Trembles et la 81e Avenue.

L’ESTuaire

Depuis deux semaines, la première phase d’un projet de construction résidentielle annoncé il y a près de 7 ans au coin de Sherbrooke Est et de la 81e Avenue est finalement «sortie de terre».

Après une première pelletée de terre en septembre 2016, l’ESTuaire Condos compte maintenant deux phases en construction sur quatre, juste au sud du parc de la Coulée Grou.

Selon un porte-parole du projet, les retards de construction du projet d’environ 60 millions de dollars s’expliquent par l’attente d’autorisations provinciales nécessaires à un échange de terrains entre le promoteur et l’arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.

«Il y a eu tellement de désinformation au sujet du projet, affirme Jean-François Brunet. Des gens racontaient que le projet ne se ferait jamais, qu’il n’obtiendrait pas les autorisations ou qu’il amènerait des HLM et des cas sociaux dans le coin. Nous avons maintenant un gros travail de rectification des faits à faire, même au Tim Hortons d’en face s’il le faut. »

M. Brunet précise notamment que la première phase sera consacrée à une coopérative d’habitation pour les 55 ans et plus et sera gérée par l’entreprise d’économie sociale Bâtir son quartier. Les phases suivantes seront plutôt constituées de copropriétés.

Le Domaine

Un peu plus à l’Est, le projet Faubourg de la Pointe de l’île – maintenant désigné par le nom Domaine de la Pointe-de-l’île – bat son plein depuis 2009. Après 156 copropriétés construites sur un total projeté de 239, le promoteur Construction Domaine de la Pointe-de-l’île-DOVINCO (CPDI-Dovinco) se prépare à lancer la construction de la 9e de ses 12 phases cette année.

«La livraison de la phase 9 est prévue pour l’automne 2017 et nous sommes en prévente en ce moment, souligne fièrement le représentant Dominic Cammisano. Il ne reste que des technicalités administratives.»

Pour les phases subséquentes, prévues au coin de Sherbrooke Est et du boulevard Gouin Est, CPDI-Dovinco attend que l’arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles mène des démarches afin de changer le zonage et de prolonger un peu plus Gouin vers le sud, au-delà de Sherbrooke.

Le conseil de l’arrondissement a déjà adopté un changement de zonage le 7 février dernier.