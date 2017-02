Lampadaires à DEL: Montréal-Est va de l’avant là où Montréal recule

La Ville de Montréal-Est installera le type d’ampoules de lampadaires à diodes électroluminescentes (DEL) que la Ville de Montréal a décidé de ne plus installer le mois dernier.

La petite ville défusionnée de quelque 3800 habitants a lancé, mardi, un appel d’offres pour la fourniture et la livraison de 180 unités DEL pouvant atteindre une température de 4000 degrés Kelvin.

À terme, la Ville de Montréal-Est compte convertir tous ses luminaires fonctionnant actuellement au sodium haute pression (SHP), confirme le maire suppléant John Judd.

«Pour l’instant, nous ciblons les parcs, les grandes artères comme Notre-Dame Est, Sainte-Catherine Est et Dorchester. Nous ferons ensuite les petites rues», fait savoir M. Judd.

La Ville de Montréal-Est avait déjà converti quelques lampadaires dans une rue lors d’un projet pilote lancé à la mi-octobre 2016 : une moitié de la rue Sainte-Catherine Est disposait d’ampoules DEL à 4000 degrés et l’autre, d’ampoules à 3000 degrés.

«Pour les élus et les citoyens qui sont allés voir, c’était unanime : ils trouvaient le reflet bleuté bien plus beau. Pas plus clair, mais disons, plus agréable comme éclairage.» – John Judd

Le maire ajoute que même si les ampoules DEL sont plus dispendieuses à l’achat, elles durent plus longtemps et représentent donc une économie d’argent pour la municipalité. «Un mal pour un bien», image-t-il. «Il faut aussi dire que même si c’est plus clair [qu’un luminaire au SHP], on s’entend qu’autour d’un abribus ou un coin de rue, ceci apportera plus de sécurité aux citoyens, vu que c’est plus éclairé, moins jaunâtre, moins terne.»

Polémique à Montréal

Le 18 janvier dernier, après un débat houleux datant de 2015, le maire de Montréal, Denis Coderre, a annoncé que son administration renonçait à convertir l’ensemble des 132 000 lampadaires de sa ville à des ampoules à DEL de 4000 degrés Kelvin. L’administration Coderre a plutôt opté pour des ampoules pouvant atteindre 3000 degrés Kelvin, qui remplaceront, entre autres, 1496 ampoules de 4000 kelvins déjà installées dans des secteurs résidentiels.

Le projet de conversion faisait l’objet d’un débat houleux dans la métropole en raison de la forte lumière bleutée des ampoules à DEL de 4000 degrés Kelvin. Celles-ci augmentent la pollution lumineuse, en plus d’engendrer des problèmes de santé comme des troubles du sommeil, de l’obésité et de la dépression chez les personnes qui y sont exposées, soutenait un professeur du Cégep de Sherbrooke spécialisé en pollution lumineuse, Martin Aubé.

«Je trouve ça dommage que Montréal-Est aille de l’avant, alors que Montréal a reculé», estime aujourd’hui le chercheur. «Il y a moyen d’annuler l’effet indésirable des ampoules à 4000 degrés si on en choisit avec quatre fois moins de lux, c’est-à-dire la quantité de lumière au sol, en réduisant la quantité de lumens qui sort du luminaire. Mais nous savons très bien que ce n’est pas ce qui va se passer.»

Fin décembre 2016, la Direction régionale de santé publique avait jugé que le projet de conversion de la Ville de Montréal ne présente pas de risque pour la santé des Montréalais.

Montréal-Est a suivi le débat de près, mais avait déjà commencé la conversion aux ampoules de 4000 degrés sur Sainte-Catherine Est, sur la piste cyclable qui longe Notre-Dame Est et dans trois parcs, explique le maire suppléant John Judd. «C’est sûr que nous voulons rester cohérents et rester avec du 4000 maintenant que la décision a été prise», justifie-t-il.

«On dirait que les gens ne se sont pas questionnés là-dessus encore. On a fait le changement et on dirait que ça passe inaperçu.»

L’appel d’offres lancé par Montréal-Est se termine le 9 mars.