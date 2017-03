Santé et transport à «travailler en priorité» à PAT et Montréal-Est

La santé globale inférieure, le transport collectif et actif inadéquat, la difficulté de retenir des familles et la difficulté d’intervention due aux morcellement des zones de défavorisation ont été identifiés comme les quatre grands constats qui devraient guider l’action communautaire, municipale et citoyenne dans Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est.

Ces constats sont issus d’une agora de deux jours à laquelle ont participé plus de 80 acteurs de la Table de développement social (TDS) de Pointe-aux-Trembles les 22 et 23 février dernier.

«Évidemment, ils représentent ce qui préoccupait le plus les gens présents et selon ma connaissance du territoire, c’est représentatif du portrait de Pointe-aux-Trembles et de Montréal-Est», a estimé le directeur général adjoint de la Corporation de développement communautaire de la Pointe, Jonathan Roy.

Pistes de solutions

Selon M. Roy, les quatre grands constats dressés durant l’agora de la TDS constituent «des choses que nous devrons travailler en priorité dans notre quartier, en vertu de notre axe sur la lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale».

Les participants, qui représentaient des organismes communautaires, des institutions, des élus et des citoyens, ont aussi formulé des changements souhaités pour chaque constat. Ces changements seront divulgués et approfondis lors d’une autre agora prévue le 20 avril prochain au Centre communautaire Le Mainbourg.

Moins en santé

C’est un fait documenté que les gens de Pointe-aux-Trembles et de Montréal-Est affichent une santé globale inférieure à la moyenne montréalaise. Leur espérance de vie est plus courte, par exemple, et ils affichent de plus hauts taux de maladies chroniques.

«Pour expliquer ces écarts entre les indicateurs dans la pointe de l’île et ceux de la moyenne montréalaise, plusieurs études pointent vers les habitudes de vie, comme le tabagisme», mentionne notamment l’organisateur communautaire Rémy Berthelot, du CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal.

M. Berthelot a présenté un portrait de la santé des résidents de la pointe de l’île aux membres de la TDS. Il explique que selon les études, les données sur la santé des Pointeliers et des Montréalestois sont liées à la faible présence d’immigrants.

«Dans le secteur Rivière-des-Prairies, au sein du même arrondissement que Pointe-aux-Trembles, l’espérance de vie se situe dans la moyenne montréalaise ou légèrement supérieure. Selon les études, ce serait lié à la plus forte présence d’immigrants : comme on les sélectionne sous conditions de bonne santé, ils font augmenter les données», fait valoir M. Berthelot.

Rétention des familles

La difficulté de retenir les familles en raison du manque de services préoccupe la directrice générale du Carrefour familial les Pitchous. Josée Lafrenière constate que beaucoup de jeunes familles dont les enfants ont entre 0 et 12 ans déménagent pour s’offrir une maison moins chère en région, ou pour se rapprocher d’une station de métro ou de services spécialisés dont leurs enfants ont besoin.

«À cause de l’étalement du territoire, ces familles doivent pratiquement avoir une voiture pour plein de raisons alors qu’elles n’en ont pas l’argent», remarque Mme Lafrenière. «Parfois juste pour faire l’épicerie, c’est long et pénible en bus pour les gens du bout de l’île, surtout les plus défavorisés,à cause du désert alimentaire : les supermarchés les plus près sont concentrés sur Sherbrooke, entre les boulevards de la Rousselière et du Tricentenaire».

Du progrès

La directrice générale du Carrefour familial les Pitchous note tout de même l’arrivée de facteurs qui peuvent contribuer à garder les familles dans le coin. «Ce sont de petites attentions qui nous permettront de garder nos familles», résume Mme Lafrenière.

Elle cite en exemple l’inauguration en 2014 d’un lieu de rassemblement comme la Place-du-Village, ainsi que la venue, dans les récentes années, de commerces indépendants comme Café Station et Frigo des Dieux. Elle évoque aussi la mise sur pied en 2011 de la certification Bienvenue famille, qui informe les clients d’un commerce que celui-ci dispose d’installations propices aux parents et à leurs enfants.