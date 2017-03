Éclosion de toux de chenil dans un parc canin

Des propriétaires de chiens constatent une propagation de la toux de chenil au parc canin de Pointe-aux-Trembles.

Selon un responsable de l’organisme qui gère le parc, au moins une quinzaine de chiens fréquentant l’endroit ont été infectés en deux semaines.

«C’est la plus grande épidémie de toux de chenil au parc canin à Pointe-aux-Trembles», déclare l’administrateur de Les toutous du bout-de-l’île, Serge Rotilio.

«Nous avons affiché une mise en garde à l’entrée du parc, et nous conseillons aux utilisateurs d’éviter les contacts entre leur chien et d’autres, à moins qu’ils soient certains que ces autres chiens n’aient pas été en contact avec d’autres», ajoute M. Rotilio.

La toux de chenil est une infection des voies respiratoires du chien. Elle peut être causée par différents virus ou bactéries, n’est généralement pas transmissible du chien à l’humain, mais provoque des symptômes similaires à ceux de la grippe humaine, selon le site web de l’Agence de santé publique du Canada.

«C’est quand même assez dangereux, surtout pour les chiots non vaccinés. Les gens doivent comprendre qu’il y a des mesures sécuritaires à prendre avant d’aller au parc à chiens. Malheureusement, nous ne pouvons pas toujours y être pour surveiller chaque chien qui y vient», fait valoir M. Rotilio.

Une utilisatrice quotidienne du parc canin de Pointe-aux-Trembles croit que son berger allemand femelle de 6 mois y a attrapé la maladie. Kim Pépin se demande pourquoi des propriétaires y amèneraient leur bête malade.

«Stella a été vaccinée, mais elle l’a eu quand même. Ses symptômes sont seulement moins forts » indique Mme Pépin. «Dans la nuit de dimanche à lundi, on a remarqué qu’elle respirait fort, comme si elle s’étouffait, mais on a ensuite remarqué qu’elle toussait et semblait fatiguée. Et avec ce que Serge [Rotilio] avait écrit sur Facebook à propos du parc, je l’ai amenée chez le vétérinaire.»

Le traitement pour la toux de chenil inclut la prise d’antibiotiques puis l’absence de contact avec d’autres chiens durant plusieurs semaines, témoigne Mme Pépin.