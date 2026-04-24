Christine Fréchette débloque plus de 700 M$ pour l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Christine Fréchette a annoncé mercredi une somme de plus de 700 millions de dollars pour faire avancer la reconstruction de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR). L’annonce constitue une des avancées les plus concrètes dans ce dossier depuis des années, après plusieurs mois de mobilisation des milieux de la santé, des affaires et de la politique.

Près de 400 millions de dollars serviront à amorcer des travaux préparatoires dès cette année. Trois terrains adjacents à l’hôpital seront notamment acquis grâce à cette somme. Les infrastructures souterraines (aqueduc, égouts, électricité, télécommunications) seront aussi relocalisées et un tunnel sera aménagé pour relier les bâtiments actuels et futurs. La somme financera aussi la construction d’un nouveau stationnement étagé de plus de 1 000 places. Un appel d’offres sera lancé en mai.

Ce stationnement s’ajoute à celui déjà en construction pour libérer les espaces qui accueuilleront les futurs édifices.

Les quelque 300 millions restants seront consacrés à la finalisation des plans et devis détaillés. L’objectif demeure d’accueillir les premiers patients en 2036.

«Pendant trop longtemps, nos infrastructures ont été mises de côté. Dorénavant, on rattrape le temps perdu, notamment dans nos hôpitaux, en se donnant les moyens nécessaires pour que les projets avancent», affirme Christine Fréchette dans le communiqué annonçant les sommes pour l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

La ministre de la Santé, Sonia Bélanger, indique que le gouvernement entend conserver «le plein contrôle» du chantier. «Nous franchissons aujourd’hui une étape importante en confirmant les sommes nécessaires à la poursuite de ce projet majeur pour les patients et le personnel. D’ailleurs, nous lancerons le premier appel d’offres dans les prochaines semaines», dit-elle.

Une annonce attendue depuis des mois

Le projet de reconstruction de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont passe donc officiellement de la phase «planification» à la phase «réalisation» au Plan québécois des infrastructures (PQI).

L’annonce survient après des semaines de pressions. En mars dernier, la Coalition HMR — regroupant des acteurs du milieu de la santé, des affaires et de la politique — réclamait l’inscription de sommes au PQI dans le cadre du budget 2026. Malgré l’adoption de ce budget, le projet était demeuré au stade de la planification, sans calendrier ni investissements spécifiques.

À l’époque, le ministre responsable des Infrastructures, Benoit Charette, avait promis une annonce «prochainement». Le Dr François Marquis, chef des soins intensifs à HMR et porte-parole de la Coalition, avait alors déploré «un an de planification et de tergiversation» sans résultats tangibles.

Un hôpital aux installations vétustes

L’Hôpital Maisonneuve-Rosemont dessert la population de l’est de Montréal et de ses couronnes pour plusieurs soins hautement spécialisés, notamment en oncologie, en thérapie cellulaire, en néphrologie et en ophtalmologie. Ses installations sont toutefois jugées dans un état de vétusté critique. En mars, le Dr Marc Brosseau, pneumologue au CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, avait illustré la situation en évoquant la nécessité de «contourner des poubelles qui recueillent l’eau d’un plafond qui coule».

Le projet de reconstruction prévoit, à terme, 720 lits en chambre individuelle, 26 lits pour les nouveau-nés, des blocs opératoires, un secteur d’imagerie médicale, des laboratoires ainsi que des espaces dédiés à la recherche et à la formation. La Société québécoise des infrastructures (SQI) agira à titre de gestionnaire du projet.

Un investissement salué

L’annonce a été reçue avec soulagement à Montréal. La Coalition HMR, qui lutte depuis des années pour l’avancement du projet, s’est réjouie de l’annonce jeudi.

«Un mot: enfin! Le geste que nous attendions depuis des mois, il a été posé par la première ministre aujourd’hui. Le projet est priorisé par Christine Fréchette, tel qu’elle s’était engagée pendant la course à la direction. Nous saluons cette annonce dont nous avions grandement besoin!», écrit la Coalition HMR sur sa page Facebook.

Même son de cloche du côté de la Chambre de commerce de l’Est de Montréal (CCEM).

«Lors de la course à la chefferie, la première ministre avait répondu à l’appel de la Coalition HMR. Force est de constater qu’elle tient aujourd’hui parole. Avec cette annonce, et grâce aux étapes qui seront franchies au cours des prochaines semaines, il ne sera plus possible de revenir en arrière», a déclaré Jean-Denis Charest, président-directeur général de la CCEM.

Québec solidaire, qui représentait le secteur de l’hôpital jusqu’à la démission du député Vincent Marissal, s’est également réjoui des investissements. QS déplore toutefois que le parti de Mme Fréchette, la Coalition Avenir Québec, ait attendu si longtemps avant de se mobiliser.