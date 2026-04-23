Québec solidaire veut interdire les surenchères à l’aveugle

Face à la flambée des prix de l’immobilier dans la Capitale-Nationale et à travers le Québec, Québec solidaire propose d’obliger la divulgation d’offres concurrentes lors de l’achat d’un immeuble. Le parti souhaite ainsi limiter l’augmentation des prix en contrant la surenchère à l’aveugle.

«Québec, c’est l’épicentre de la surchauffe immobilière. Il y a quelques années à peine, les jeunes familles pouvaient espérer devenir propriétaires à Québec, parce que le marché était encore accessible. Ce rêve-là est en train de disparaître», affirme Sol Zanetti, coporte-parole de QS.

Depuis 2020, le prix des propriétés a augmenté de 67% au Québec, selon Centris. Les dernières données de Royal LePage montrent que le marché n’est pas près de s’essouffler.

Québec solidaire espère freiner cette augmentation. En plus d’obliger la transparence dans les contre-offres, le parti souhaite limiter la commission de l’agent immobilier au prix de affiché plutôt qu’au prix de vente effectivement conclut.

QS propose ces mesures depuis 2024. Les opposants affirment toutefois que connaître l’offre concurrente pourrait augmenter la compétitivité des acheteurs et les inciter à faire des offres qui dépassent leur capacité à payer.

La nouvelle première ministre, Christine Fréchette, a promis d’abolir la taxe de bienvenue pour les premiers acheteurs. Cette mesure est insuffisante, selon QS.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.