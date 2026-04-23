Montréal révoque les permis d’AIM pour pollution excessive

La Ville de Montréal révoque certains permis d’opération de La Compagnie Américaine de Fer et Métaux inc. (AIM). Cette action fait suite à des dépassements récurrents des valeurs limites autorisées pour les émissions de BPC, de particules et de métaux, malgré les demandes répétées de mise aux normes adressées à l’entreprise.

Jeudi matin, un incendie s’est déclaré sur le terrain d’AIM selon divers médias. L’incendie et la révocation de permis ne seraient pas liés.

Les installations d’AIM sont situées à Montréal-Est, à la limite de Rivière-des-Prairies. Depuis plusieurs années, la Ville de Montréal a constaté des dépassements constants des niveaux de BPC, de particules et de métaux, notamment l’arsenic, à la limite de propriété du site d’AIM. Les résultats du suivi de l’air ambiant, réalisés par l’entreprise elle-même, ont confirmé ces dépassements.

Malgré des interactions répétées avec l’entreprise depuis 2024, la Ville a mesuré une concentration de BPC dépassant 90 fois la valeur permise, le 3 novembre 2025.

Des analyses indépendantes ont également démontré une corrélation entre les polluants mesurés et les activités du site d’AIM. Une étude de signature chimique a identifié des procédés spécifiques de l’entreprise comme sources des concentrations élevées de BPC dans l’air ambiant.

Révocation et suspension de permis

En mai 2025, la Ville avait demandé à AIM de fournir un plan clair pour se conformer à la réglementation en vigueur. Cependant, les documents soumis par l’entreprise n’ont pas démontré que les modifications proposées permettraient de respecter les exigences du Règlement 2001‑10, indique le service de l’environnement de la Ville de Montréal.

AIM n’a pas non plus prévu d’équipement d’épuration adéquat pour contrôler les émissions de BPC. En conséquence, la Ville a décidé de révoquer les permis d’opération de l’entreprise.

Un historique de non-conformité

L’historique de non-conformité d’AIM remonte à octobre 2024, lorsque la Ville a suspendu le permis d’un équipement émetteur de BPC. Malgré cette mesure, les dépassements ont persisté.

En mars 2025, la Ville a annoncé son intention de suspendre et de révoquer le permis de trois procédés source d’émissions de BPC. En mai 2025, des études indépendantes ont confirmé le lien entre les activités d’AIM et les polluants mesurés.

Malgré de nombreux rappels et demandes de conformité, AIM a déposé une demande de permis unifiée en novembre 2025, basée sur des représentations déjà rejetées par la Ville. Les dépassements ont continué, avec des concentrations de BPC mesurées à 90 fois la valeur permise en novembre 2025 et un dépassement de 23 fois la valeur limite pour l’arsenic en juin 2025.

En février 2026, la Ville a informé AIM du refus de sa demande de permis unifiée et a enclenché les démarches de suspension et de révocation de permis ciblés.

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