Offenbach à la Fête nationale à Pointe-aux-Trembles

Le mythique groupe québécois Offenbach clôturera la Fête nationale du Québec à Pointe-aux-Trembles au parc Saint-Jean-Baptiste, ont annoncé les organisateurs de l’événement existant depuis 2015.

La programmation dévoilée vendredi inclut aussi des prestations du groupe Francis Pelikan et de l’humoriste Catherine Morency, sélectionnés à l’issue de concours tenus plus tôt en mai.

La troisième Fête nationale du Québec à Pointe-aux-Trembles comprendra également des activités pour petits et grands durant la journée, dont – nouveauté cette année – un atelier sur les technologies autochtones et le«tricot-graffiti» d’un arbre

Côté nourriture, des pâtisseries et du poulet braisé s’ajouteront aux traditionnels hot-dogs et boissons gazeuses. Côté boisson, des dégustations de bières de microbrasseries s’ajouteront à la vente de bières, de cidres et de cocktail.

L’événement fera aussi la part belle aux commerçants avec son Allée des artisans où les festivaliers trouveront bijoux, produits textiles, savons, produits de verre et autres.

La Fête a lieu le 24 juin prochain de 9h à 23h. Les détails seront disponibles sur le site web de Pointe-aux-Fêtes au http://www.pointeauxfetes.org/.