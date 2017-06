Montréal-Est: l’aspirant maire Daniel Fournier s’éteint subitement

L’ex-haut fonctionnaire municipal et candidat à la mairie de Montréal-Est Daniel Fournier est mort le 10 juin dernier à l’âge de 56 ans, a annoncé son épouse, la conseillère municipale Sylvie Dauphinais.

Daniel Fournier a succombé à des complications survenues à la suite d’une chirurgie menée le 1er juin dernier, explique sa femme.

«C’était un grand communicateur, un homme aimé de tous. La ville, pour lui, c’était sa vie. Il avait le M tatoué sur le cœur», a déclaré Mme Dauphinais à TC Media, deux jours après le trépas de son conjoint depuis 23 ans.

«Aujourd’hui, je dois me battre pour reprendre la vie au quotidien, mais cette fois sans toi tout simplement», a écrit Mme Dauphinais sur sa page Facebook, quelques heures après la mort de son amoureux.

Daniel Fournier a été directeur de la Ville de Montréal-Est et entraîneur de hockey avant de faire le saut en politique. Il a brigué la mairie de la ville en 2013, mais a été défait après avoir été déclaré coupable de fraude électorale. Acquitté en 2015, il a alors annoncé qu’il se présenterait comme candidat à la mairie aux élections municipales de novembre 2017.

Sa femme songe maintenant à briguer la mairie de Montréal-Est à sa place, afin d’accomplir le rêve d’adolescent de son défunt mari.

«Je vais continuer ma passion et celle de Daniel. Pour l’instant, je vis mon deuil, mais j’ai peut-être même l’intention de me présenter à la mairie, pour réaliser son rêve par moi. La politique j’adore ça aussi. Je verrai après le service, quand j’aurai la tête un peu plus tranquille», a confié la veuve endeuillée.