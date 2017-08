Marien et Victoria à éviter

Les automobilistes devraient éviter une partie de l’avenue Marien et une autre de la rue Victoria, dans Montréal-Est, dès lundi et jusqu’à la mi-octobre en raison de travaux majeurs.

La Ville de Montréal-Est a annoncé qu’elle effectuera une réfection d’aqueduc, une réfection d’égout et une reconstruction de la chaussée dans les deux rues.

Les travaux sont prévus du lundi au vendredi, de 7h à 17h. Ceux rue Marien se feront entre les rues Prince-Albert et Dorchester et ceux rue Victoria, entre Marien et la limite de la ville.

La circulation locale sera permise pour un accès aux résidences lorsque la voie est carrossable, précise la Ville.