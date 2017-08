Serge Bouchard, un de 7 récipiendaires d’une médaille de l’Assemblée nationale

C’est avec émotion que l’anthropologue et animateur radio Serge Bouchard a reçu une médaille de l’Assemblée nationale le 26 août dernier à Montréal-Est, en même temps que six autres personnes s’étant démarquées dans la Pointe de l’île.

«En plus d’être très honoré, je suis surtout ému. Je suis un enfant de Pointe-aux-Trembles», a déclaré M. Bouchard avant d’être étranglé par l’émotion durant l’épluchette de blé d’Inde de la députée Nicole Léger.

Fier Pointelier, M. Bouchard s’est notamment fait connaître pour des écrits dans lesquels il professe son amour pour la pointe de l’île et décrit son enfance passé là où il a côtoyé de futures légendes de la LNH.

«Je me revois sur mon vélo ou en train de jouer au hockey, l’hiver, avec des gens comme Rodrigue Gilbert et Jean Ratelle. On voulait tous faire la Ligue nationale, mais moi j’ai perdu mon pari et j’ai étudié. Alors plutôt que d’être au Temple de la renommée comme gardien de but des Red Wings de Detroit, je reçois aujourd’hui des éloges de ce type», a-t-il raconté, causant l’hilarité générale.

«Chaque fois que je reviens ici, que je passe sur la 40 pour aller à Québec ou ailleurs, je dis à ma femme et à ma fille : « c’est chez moi »».

– Serge Bouchard

La députée Léger a également remis des médailles au patineur de vitesse Pascal Dion, à la directrice générale de l’Association bénévole de Pointe-aux-Trembles et de Montréal-Est Louise Croussett, le directeur de la Corporation Mainbourg François Claveau, la cofondatrice d’Action Secours Vie d’Espoir Louise Masquer, le directeur général de l’Association d’Entraide des personnes handicapées physiques de Montréal Michel Réhel et la jeune écrivaine Maryline Dragon.

Photo principale Politiciens avec blé d'Inde.JPG

Élus et candidats aux élections municipales étaient du plus récent rendez-vous estival de la députée de Pointe-aux-Trembles.

(Photo TC Media — Ralph-Bonet Sanon)

Photo Bérubé, Dion et Léger.JPG

Le patineur Pascal Dion reçoit sa médaille des mains du député de Matane-Matapédia Pascal Bérubé et de la députée de Pointe-aux-Trembles Nicole Léger.

(Photo TC Media — Ralph-Bonet Sanon)

Photo Plante, Masquer et Léger.JPG

Louise Masquer reçoit sa médaille des mains de la chef de Projet Montréal Valérie Plante et de la députée de Pointe-aux-Trembles Nicole Léger.

(Photo TC Media — Ralph-Bonet Sanon)

Photo Réhel.JPG

Michel Réhel tient sa médaille de l'Assemblée nationale.

(Photo TC Media — Ralph-Bonet Sanon)

Photo Coderre, Croussette et Léger.JPG

Louise Croussette reçoit sa médaille des mains du maire de Montréal Denis Coderre et de la députée de Pointe-aux-Trembles Nicole Léger.

(Photo TC Media — Ralph-Bonet Sanon)

Photo Poirier, Claveau et Léger.JPG

François Claveau reçoit sa médaille des mains de la députée d'Hochelaga-Maisonneuve Carole Poirier et de la députée de Pointe-aux-Trembles Nicole Léger.

(Photo TC Media — Ralph-Bonet Sanon)

Photo Rouleau, Dragon et Léger.JPG

Maryline Dragon reçoit sa médaille des mains de la mairesse de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles Chantal Rouleau et de la députée Nicole Léger.

(Photo TC Media — Ralph-Bonet Sanon)