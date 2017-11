Robert Coutu réélu à Montréal-Est

Le maire sortant de Montréal-Est, Robert Coutu, a été réélu pour un troisième mandat lors des élections municipales du dimanche 5 novembre dernier.

M. Coutu a obtenu 927 voix contre 577 pour son rival d’Équipe du citoyen, Jonathan Dauphinais.

Aux dernières municipales, M. Coutu avait obtenu un peu plus de 52% des suffrages.

Équipe Coutu voit plusieurs de ses candidats élus. Françoise Lachapelle, John Judd et Anne St-Laurent conservent leurs postes de conseillers des districts 1, 4 et 6, tandis que Claude Marcoux décroche celui du district 3, jusqu’alors détenue par Sylvie Dauphinais, d’Équipe du citoyen.

Cependant, Yan Major, candidat d’Équipe du citoyen et Michel Bélisle, candidat indépendant, conserve leurs postes dans les districts 2 et 5.

Durant la campagne, Équipe Coutu s’est notamment engagée à revitaliser la rue Broadway et d’autres artères, mettre à jour des infrastructures municipales et réviser la taxation résidentielle, commerciale et industrielle.

Elle s’est aussi engagée à aménager des terrains sportifs, ainsi qu’à offrir des services municipaux offerts sur Internet ou application mobile et du WiFi dans les parcs municipaux.