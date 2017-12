Action Secours Vie d’Espoir: une dg à la tête «pleine d’idées»

En poste depuis septembre, Suzanne Bouchard voit grand pour un des plus importants comptoirs alimentaires de l’est de Montréal.

«J’ai toujours aimé aider», déclare la pétillante directrice générale d’Action Secours Vie d’Espoir et successeure de la fondatrice Pierrette Joly.

Afin de faire face à une augmentation des besoins, Mme Bouchard souhaite doter l’organisme de bienfaisance de son propre édifice. Elle rêve aussi d’ouvrir une friperie et de transformer les aliments moins frais en produits servis en cuisine collective.

«Je suis entrepreneure et visionnaire, je suis une fille de projets, j’en ai la tête pleine, mais il manque de ressources financières et humaines», explique l’antiquaire de métier, qui s’est récemment adjoint l’aide d’une chargée de projet à l’organisme.

76 000 Action Secours Vie d’Espoir estime avoir distribué 76 000 petits-déjeuners et collations cette année. En 2016, c’était 55 000.

La nouvelle directrice se sent plus près des bénéficiaires des services de son organisme que ceux-ci ne le pensent. Elle raconte avoir connu la faim et la violence étant plus jeune, un parcours difficile ayant fait d’elle une femme «forte» et «de cœur».

«Souvent, les personnes entrent dans mon bureau et me disent que je ne sais pas de quoi ils parlent, mais je suis capable d’ouvrir mon cœur et de leur dire que je sais ce qu’ils vivent. Ils pleurent avec moi, me serrent dans leurs bras et quand ils viennent ici, ils sont contents de me voir et se disent que je fais partie de leur gang», relate-t-elle.

125/76 000

Chaque semaine, une équipe d’une trentaine de bénévoles et d’une poignée d’employés d’Action Secours Vie d’Espoir fait la distribution de paniers alimentaires à 125 ménages au bureau de l’organisme, à Montréal-Est.

«On est juste. 15 familles de plus et on serait en manque», prévient la directrice.

L’organisme fournit aussi des dizaines de milliers de petits-déjeuners et collations à sept écoles primaires et secondaires du coin. C’est deux écoles et 36 000 petits-déjeuners et collations de plus qu’il y a trois ans.

«On est débordés!», confie Mme Bouchard, qui accepte encore des inscriptions au comptoir alimentaire, mais doit refuser d’offrir plus de petits-déjeuners dans les écoles cette année.

Dans une église

Mme Bouchard souhaite doter son organisme de son propre édifice dans la prochaine année. L’organisme de bienfaisance est logé à l’église du même nom qui l’a vu naître dans sa cuisine à la fin des années 1990, rue Marien, à Montréal-Est.

«Le mardi avant la distribution du jeudi, on doit enlever tous les bancs de l’église. Il faut qu’on démonte et qu’on monte chaque fois», explique Mme Bouchard.

L’église met à disposition de l’organisme des espaces de stockage, des locaux pour ses bureaux administratifs et une grande salle pour sa distribution de paniers alimentaires.

En plus

En plus du dépannage alimentaire, des petits déjeuners, des paniers de Noël et de la Gugnolée, Action Secours Vie d’Espoir tient des magasins-partage de la rentrée scolaire et des Fêtes.

Pour financer ses activités, Mme Bouchard l’avoue, elle «sollicite beaucoup». 5000$ à l’Affinerie CCR pour offrir des dindes dans les paniers de Noël le 21 décembre prochain. 3000$ à Valero pour y ajouter des billets de cinéma.

«Avec les besoins, on n’a pas le choix : ça prend des sous. Rien que les paniers de Noël, c’est minimum 55 000$», fait-elle valoir.

Depuis des années, l’organisme compte aussi sur les dizaines de milliers de dollars amassés durant la guignolée et le souper annuel aux homards de la Fondation des gens d’affaires et des industries de la Pointe-de-l’île. Il se fie aussi sur une aide financière de la pétrolière Suncor, du restaurant Tomate et Basilic, ainsi que de dons ponctuels.

«Ils sont là fidèlement et croient à la mission, et il ne faut pas oublier qu’on est le seul organisme du genre à Montréal-Est», souligne Mme Bouchard.